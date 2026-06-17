Die italienische Wettbewerbsbehörde AGCM hat am 16. Juni 2026 ein Verfahren gegen Apple eröffnet. Sie will klären, ob konkurrierende Cloud-Anbieter unter denselben Bedingungen auf Funktionen von iOS und iPadOS zugreifen können wie Apples eigener Dienst iCloud.

Vollständige Backups laufen bislang nur über iCloud

Grundlage der Untersuchung ist der Digital Markets Act (DMA). Es verpflichtet große Plattformbetreiber, die als sogenannte Gatekeeper gelten, Dritten einen gleichwertigen Zugang zu zentralen Hardware- und Softwarefunktionen einzuräumen. Die AGCM sieht Hinweise darauf, dass fremde Cloud-Dienste bislang nicht auf derselben Stufe stehen wie iCloud, weil ihnen der Zugriff auf einzelne Systemfunktionen fehlt. Als konkretes Beispiel nennt die Behörde die vollständige Datensicherung eines Geräts, die sich derzeit nur über iCloud anlegen lässt.

Viele Cloud-Dienste sichern zwar Dokumente, Fotos oder einzelne App-Daten, doch nur iCloud erfasst ein Gerät als Ganzes. Dazu gehören Einstellungen, Anwendungsdaten und weitere Systeminformationen, die sich bei einem Gerätewechsel oder nach einem Zurücksetzen automatisch wiederherstellen lassen. Bestätigt sich der Verdacht, würde Apple laut der AGCM seinen Wettbewerbern einen Funktionsbereich vorenthalten, ohne den sie keinen vergleichbaren Dienst anbieten können.

Das Verfahren reiht sich in die laufende Durchsetzung des DMA ein. Die Europäische Kommission hat Apple als Gatekeeper eingestuft und den Konzern damit zu weitreichenden Vorgaben für die Interoperabilität verpflichtet. Für die AGCM ist es das erste Mal, dass sie ihre Befugnisse zur Unterstützung der Kommission nutzt. Grundlage ist ein italienisches Gesetz von Ende 2023, das die nationale Behörde ermächtigt, im Rahmen des DMA eigene Vorermittlungen zu führen.