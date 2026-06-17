Bereits in den letzten Jahren hat Apple den Welt-Yoga-Tag mit einer begleitenden Apple Watch Challenge gefeiert. Nun steht der diesjährige Welt-Yoga-Tag vor der Tür und Apple lädt abermals zur Herausforderung.
Neue Apple Watch Challenge zum Welt-Yoga-Tag
Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple zahlreiche Apple Watch Herausforderung. In der Regel startet das Ganze mit der Neujahrs-Herausforderung und setzt sich im Jahresverlauf fort. Nun steht die Apple Watch Herausforderung zum Welt-Yoga-Tag 2026 an.
Apple möchte euch ermuntern, am Internationalen Tag des Yoga teilzunehmen, indem ihr eine kurze (oder lange) Yoga-Sitzung absolviert. Es heißt
Mach mit beim Internationalen Yoga-Tag. Absolviere am 21. Juni ein Yoga-Workout von 10 Minuten oder mehr und gewinne diese Auszeichnung. Zeichne deine Training mit jeder App auf, die Workouts zu Health hinzufügt.
Die Apple Watch verfügt über Yoga-Workout, das ihr verwenden können. Natürlich könnt ihr euer Yoga-Workout auch mit einer anderen kompatiblen App aufzeichnen. Apple Fitness+ Abonnenten können bequem am iPhone, iPad oder Apple TV auf ein Yoga-Workout zugreifen.
- WICHTIGE GESUNDHEITSFEATURES – Die Temperaturerkennung ermöglicht umfangreichere Insights in der...
- RICHTIG GUTE BATTERIELAUFZEIT – Mit 18 Stunden Batterielaufzeit für den ganzen Tag kannst du noch...
- BLUTHOCHDRUCK MITTEILUNGEN – Die Apple Watch Series 11 kann Anzeichen für chronischen...
- KENN DEINEN SCHLAFINDEX – Mit dem Schlafindex kannst du einfach deinen Schlaf tracken. Du...
- BLUTHOCHDRUCK MITTEILUNGEN – Die Apple Watch Series 11 kann Anzeichen für chronischen...
- KENN DEINEN SCHLAFINDEX – Mit dem Schlafindex kannst du einfach deinen Schlaf tracken. Du...
Solltet ihr die Herausforderung meistern, so erhaltet ihr neben einer virtuellen Medaille auch exklusive Sticker, die ihr in FaceTime und iMessage verwenden könnt.
0 Kommentare