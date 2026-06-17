Bereits in den letzten Jahren hat Apple den Welt-Yoga-Tag mit einer begleitenden Apple Watch Challenge gefeiert. Nun steht der diesjährige Welt-Yoga-Tag vor der Tür und Apple lädt abermals zur Herausforderung.

Neue Apple Watch Challenge zum Welt-Yoga-Tag

Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple zahlreiche Apple Watch Herausforderung. In der Regel startet das Ganze mit der Neujahrs-Herausforderung und setzt sich im Jahresverlauf fort. Nun steht die Apple Watch Herausforderung zum Welt-Yoga-Tag 2026 an.

Apple möchte euch ermuntern, am Internationalen Tag des Yoga teilzunehmen, indem ihr eine kurze (oder lange) Yoga-Sitzung absolviert. Es heißt

Mach mit beim Internationalen Yoga-Tag. Absolviere am 21. Juni ein Yoga-Workout von 10 Minuten oder mehr und gewinne diese Auszeichnung. Zeichne deine Training mit jeder App auf, die Workouts zu Health hinzufügt.

Die Apple Watch verfügt über Yoga-Workout, das ihr verwenden können. Natürlich könnt ihr euer Yoga-Workout auch mit einer anderen kompatiblen App aufzeichnen. Apple Fitness+ Abonnenten können bequem am iPhone, iPad oder Apple TV auf ein Yoga-Workout zugreifen.

Solltet ihr die Herausforderung meistern, so erhaltet ihr neben einer virtuellen Medaille auch exklusive Sticker, die ihr in FaceTime und iMessage verwenden könnt.