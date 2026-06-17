WhatsApp setzt nicht nur auf eigenständige Apps für iPhone, Android und Co., sondern bietet auch eine Webversion seines Messenger ans. Allerdings unterscheidet sich der Funktionsumfang zwischen den einzelnen WhatsApp-Clients. Hinter den Kulissen arbeitet WhatsApp jedoch daran, den Funktionsumfang anzugleichen.

WhatsApp Web: Telefonie und Video-Chats in Gruppen bald möglich

Im Laufe dieses Jahres hat WhatsApp damit begonnen, die Unterstützung für Sprach- und Videoanrufe in der Web-Version zu testen. Diese Funktion befindet sich nach wie vor in der Testphase, nichtsdestotrotz arbeiten die Entwickler bereits an der nächsten Ausbaustufe. Die Rede ist von der Einführung von Sprach- und Video-Chats in Gruppenchats.

Das bedeutet, dass einige Betatester nun einen Gruppenanruf über ihren Browser starten können, so WABetaInfo. Das Starten eines Gruppenanrufs bei WhatsApp Web funktioniert genauso wie bei Einzelchats. Öffnet zunächst einen Gruppenchat und suchen nach der Anruftaste im oberen Bereich des Gesprächsfensters. Ist diese Taste sichtbar, steht die Funktion für euer Konto bereits zur Verfügung. Ein Klick darauf ermöglicht es euch, vor dem Verbindungsaufbau zwischen einem Sprach- und einem Videoanruf zu wählen. Zudem können Nutzer festlegen, welche Personen am Gruppenanruf teilnehmen sollen. Dies bietet die Möglichkeit, gezielt nur einen Teil der Gruppe anzurufen, anstatt automatisch alle Mitglieder einzubeziehen.

Bis zu 32 Teilnehmer bei Sprach- und Video-Chats in Gruppenchats möglich. Genau wie bei Einzelanrufen über WhatsApp Web sind auch Gruppenanrufe durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt.