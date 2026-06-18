Amazfit nutzt die HYROX-Weltmeisterschaften in Stockholm, um Helio Strap Pro anzukündigen. Bei Helio Strap Pro setzt der Hersteller nicht auf einen einzelnen Sensor, sondern auf eine Kombination aus mehreren Sensoren.

Amazfit kündigt Helio Strap Pro an

Nachdem Amazfit kürzlich ein Software-Update für Helio Strap veröffentlicht hat, kündigt das Unternehmen nun Helio Strap Pro im Umfeld der HYROX-Weltmeisterschaften in Stockholm an. Bei Helio Strap Pro setzt der Hersteller auf ein Multisensor-System. Aufbauend auf dem bildschirmlosen Helio Strap verfügt das Helio Strap Pro zusätzlich über einen speziellen, an der Taille befestigten Bewegungssensor, der die Bewegungen und die Stabilität des Rumpfes während des Trainings erfasst. Dies wird mit einer Herzfrequenzmessung am Oberarm und kompatiblen Amazfit-Smartwatches kombiniert. So bietet das System ein umfassenderes Bild der kardiovaskulären Belastung, der Bewegungsqualität und der Muskelbelastung als die reine Messung am Handgelenk allein.

Das Helio Strap Pro System:

Helio Core Motion HR: Das Oberarmband bringt die Messung näher ans Herz und liefert noch stabilere Herzfrequenzmessung bei Kraft- und Hybridtraining.

Helio Core Motion Waist: Der Taillensensor erfasst Bewegungen, Position und Rumpfstabilität.

Balance 3 und Balance Ultra: Die Sportuhr am Handgelenk erfasst Trainingsleistung und kardiovaskuläre Belastung.

Amazfit betont, dass Helio Strap Pro zunächst Profisportlern vorbehalten ist. Der freie Verkauf für „normale“ Sportler soll in den kommenden Wochen starten. Ein Preis wurde bis dato noch nicht kommuniziert.