Die Amazon Prime Deals finden zwar offiziell erst in der kommenden Woche statt, nichtsdestotrotz hat sich Anker SOLIX dazu entschieden, schon jetzt seine Angebote ins Rennen zu schicken. Ab sofort und zeitlich befristet bis zum 30. Juni 2026 gibt es attraktive Rabatte auf ausgewählte Produkte und Sets des Anker SOLIX Portfolios an modularen Energiespeicherlösungen. Erfreulicherweise ist auch die brandneu vorgestellte Anker SOLIX Solarbank 4 Pro sowie der Bestseller Anker SOLIX Solarbank 3 Pro mit von der Partie. Angebote findet ihr sowohl im Anker SOLIX Online Store als auch im Anker SOLIX Store auf Amazon.

Anker SOLIX Deals zum Prime Day

Anker SOLIX bietet im Rahmen der Prime Days ab sofort bis einschließlich Dienstag, 30. Juni 2026, attraktive Rabatte an. Neben Anker SOLIX Solarbank 4 Pro und Anker SOLIX Solarbank 3 Pro gibt es Aktionszeitraum Angebote auf die beiden Powerstations Anker SOLIX C1000 Gen 2 und C2000 Gen 2.

Anker SOLIX Solarbank 4 Pro (5kWh), 4× 500W Solarpanels, 4 MPPTs, bis zu 30kWh Kapazität... Spare bis zu 2234€ pro Jahr: 4 MPPTs für bis zu 5000W Solareingang, skalierbar von 4 bis...

PluginPower 2.0: Entfessle 2500W netzgekoppelte Leistung. Direkt mit deinem Hausnetz verbunden...

Neben dem reinen Rabatt auf die jeweiligen Produkte wartet auch noch ein Geschenk auf euch. Beim Kauf einer Solarbank 3 Pro oder 4 Pro erhaltet ihr ein Smart Meter dazu (je nach Angebot der ersten oder zweiten Generation). Käufer der Powerstations erhalten innerhalb des Angebots jeweils ein tragbares Solarpanel (60W beim Kauf der C1000, 100 W bei der C2000) sowie eine Anker SOLIX Thermo-Trinkflasche gratis dazu.

Anker SOLIX Solarbank 4 Pro als echtes Highlight

Anker SOLIX 4 Pro ist nagelneu und ist erst seit Kurzem verfügbar. Von daher blicken wir etwas detaillierter auf dieses Modell. Solarbank 4 Pro kombiniert eine Speicherkapazität von 5 kWh mit bis zu 5 kW Solareingangsleistung und vier MPPTs für den Anschluss von bis zu zwölf Solarmodulen. Dank PluginPower 2.0 kann das System nicht nur den Grundverbrauch über einen klassischen 800W-Anschluss abdecken, sondern bei Bedarf auch bis zu 2,5 kW Leistung in den Hausstromkreis einspeisen. Eine Erweiterung auf bis zu 30kWh Kapazität ist möglich.

Anker SOLIX Solarbank 4 Pro, Balkonkraftwerk-Speicher, 4 MPPTs, 5000W Solareingang, bis zu 30kWh... Spare bis zu 2234€ pro Jahr: 4 MPPTs für bis zu 5000W Solareingang, skalierbar von 4 bis...

PluginPower 2.0: Entfessle 2500W netzgekoppelte Leistung. Direkt mit deinem Hausnetz verbunden...

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