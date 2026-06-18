Matthew McConaughey und Woody Harrelson sind seit Jahrzehnten beste Freunde, und genau diese Freundschaft macht Apple TV jetzt zur Comedy-Serie. „Brothers“ startet am 23. September mit einer Doppelfolge, danach gibt es bis zum 4. November jeden Mittwoch eine weitere der insgesamt acht Episoden.

„Brothers“ auf Apple TV

Matthew McConaughey und Woody Harrelson spielen erfundene Versionen von sich selbst. Ihre jahrzehntelange Freundschaft gerät in „Brothers“ kräftig durcheinander, als ein altes Familiengeheimnis gelüftet wird, dem zufolge sie womöglich Brüder sind.

Den Anstoß gibt die geplatzte Hochzeit von Woodys Tochter. Kurzerhand nimmt er die ganze Familie mit und bleibt erst einmal für längere Zeit auf Matthews Ranch in Austin. Aus der geplanten Erholung wird schnell Chaos, als Matthews Mutter Ma Mac, gespielt von Holland Taylor, das lange gehütete Geheimnis versehentlich ausplaudert. Während Woody die Ranch auf der Suche nach der Wahrheit komplett auf den Kopf stellt, kämpft Matthew mit einer ganz eigenen Sinnkrise und liebäugelt mit einer Kandidatur als Gouverneur von Texas.

Zum Ensemble gehören neben den beiden Hauptdarstellern auch Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan, Oona Yaffe und Holland Taylor. Hinter der Serie steht Paramount Television Studios. Das Projekt verantwortet als Showrunner Lee Eisenberg, der bereits mehrfach für den Emmy nominiert war und einen Peabody Award gewonnen hat. McConaughey und Harrelson sind als ausführende Produzenten beteiligt. Regie führt bei mehreren Folgen Trent O’Donnell.