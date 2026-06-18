Bei der Vorstellung von iOS 27 standen Apple Intelligence und die neue Siri im Vordergrund. Weniger Beachtung fand ein Teil des Updates, der sich im Alltag genauso bemerkbar machen dürfte. So hat Apple in iOS 27 an vielen Stellen Optimierungen vorgenommen, wodurch das System schneller reagiert. 9to5Mac hat nun über 40 konkrete Verbesserungen herausgestellt, die laut Apple mehr Tempo bringen.

Wo die größten Geschwindigkeitsgewinne liegen

Apple hat nach eigenen Angaben das gesamte System überarbeitet, um es schneller und zuverlässiger zu machen. Die Verbesserungen ziehen sich durch alle Plattformen und sollen viele Aufgaben flüssiger machen.

Die größten Sprünge nennt Apple bei drei Funktionen. So laden neue Aufnahmen in der Fotos-App bis zu 70 Prozent schneller. Zudem erfolgen App-Starts bis zu 30 Prozent schneller. Bei AirDrop-Übertragungen sind es sogar bis zu 80 Prozent.

Die übrigen Punkte verteilen sich über Fotos, Safari, Mail, das Smart Home, Health, das System selbst sowie iPadOS, macOS, watchOS und visionOS.

Die Vollbildansicht aus dem Fotos-Widget öffnet sich schneller

Der Sammlungen-Tab in der Fotos-App baut sich schneller auf

Uploads zu iCloud-Fotos starten schneller

Die Kamera startet im Stromsparmodus schneller

Aktuelle Kameraaufnahmen lassen sich in Nachrichten schneller einfügen

Die Texterkennung in Fotos und Dokumenten arbeitet schneller

Die Startseite in Safari lädt ihre Inhalte schneller

Web-Apps laufen in Safari schneller

Safari verarbeitet JavaScript schneller

Nachrichten in Mail laden schneller

Die Now-Playing-Ansicht in Musik öffnet sich schneller

Die Wiedergabe in Apple Music startet schneller

Board-Vorschauen in Freeform laden schneller

HomeKit-Zubehör lässt sich schneller koppeln

Updates für Smart-Home-Zubehör laufen schneller

Daten in der Health-App aktualisieren sich schneller

Trainings starten in der Trainings-App schneller

Der Sperrbildschirm wechselt schneller

Die Sprachsteuerung reagiert schneller

Der geführte Zugriff und Assistive Access lassen sich schneller starten und beenden

PDFs werden schneller gesichert

Schnellere Rückkehr zu einem Dienst („Rapid Return to Service“)

Emoji- und Sticker-Tastaturen laden schneller

Kurzbefehle und Aktionen werden in Spotlight schneller indiziert

Die Verarbeitung mehrsprachiger Handschrift erfolgt schneller

AirPlay verbindet sich schneller mit Apple TV und HomePod

Netzwerkfreigaben lassen sich schneller durchsuchen

NFC-Tags werden schneller und zuverlässiger gelesen

AirDrop findet Empfänger schneller

Geteilte Inhalte auf iCloud.com sind schneller erreichbar

Die Dateien-App in iPadOS durchsucht und überträgt schneller

Der Zugriff auf die Menüleiste in iPadOS ist schneller

Wechsel zwischen Fenstern ist in iPadOS schneller

Fenster schließen sich in iPadOS schneller

Benutzerkonten lassen sich in macOS schneller anlegen

Die Medienwiedergabe in watchOS startet schneller

App-Erweiterungen starten in watchOS schneller

visionOS startet schneller und verbindet sich schneller mit dem WLAN

iOS 27 läuft auf iPhones bis zurück zum iPhone 11. Ein Teil der Geschwindigkeitsangaben stammt sogar aus Tests mit genau dieser Baureihe. Die 30 Prozent bei den App-Starts beziehen sich auf einen Vergleich am iPhone 11 Pro Max, bei dem ein Gerät mit iOS 26.4.2 gegen eines mit iOS 27 antrat.

iOS 27 steht aktuell als Beta für Entwickler bereit. Im Juli folgt eine öffentliche Beta, die fertige Version erscheint im Herbst für alle Nutzer.