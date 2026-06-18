Bei der Vorstellung von iOS 27 standen Apple Intelligence und die neue Siri im Vordergrund. Weniger Beachtung fand ein Teil des Updates, der sich im Alltag genauso bemerkbar machen dürfte. So hat Apple in iOS 27 an vielen Stellen Optimierungen vorgenommen, wodurch das System schneller reagiert. 9to5Mac hat nun über 40 konkrete Verbesserungen herausgestellt, die laut Apple mehr Tempo bringen.
Wo die größten Geschwindigkeitsgewinne liegen
Apple hat nach eigenen Angaben das gesamte System überarbeitet, um es schneller und zuverlässiger zu machen. Die Verbesserungen ziehen sich durch alle Plattformen und sollen viele Aufgaben flüssiger machen.
Die größten Sprünge nennt Apple bei drei Funktionen. So laden neue Aufnahmen in der Fotos-App bis zu 70 Prozent schneller. Zudem erfolgen App-Starts bis zu 30 Prozent schneller. Bei AirDrop-Übertragungen sind es sogar bis zu 80 Prozent.
Die übrigen Punkte verteilen sich über Fotos, Safari, Mail, das Smart Home, Health, das System selbst sowie iPadOS, macOS, watchOS und visionOS.
- Die Vollbildansicht aus dem Fotos-Widget öffnet sich schneller
- Der Sammlungen-Tab in der Fotos-App baut sich schneller auf
- Uploads zu iCloud-Fotos starten schneller
- Die Kamera startet im Stromsparmodus schneller
- Aktuelle Kameraaufnahmen lassen sich in Nachrichten schneller einfügen
- Die Texterkennung in Fotos und Dokumenten arbeitet schneller
- Die Startseite in Safari lädt ihre Inhalte schneller
- Web-Apps laufen in Safari schneller
- Safari verarbeitet JavaScript schneller
- Nachrichten in Mail laden schneller
- Die Now-Playing-Ansicht in Musik öffnet sich schneller
- Die Wiedergabe in Apple Music startet schneller
- Board-Vorschauen in Freeform laden schneller
- HomeKit-Zubehör lässt sich schneller koppeln
- Updates für Smart-Home-Zubehör laufen schneller
- Daten in der Health-App aktualisieren sich schneller
- Trainings starten in der Trainings-App schneller
- Der Sperrbildschirm wechselt schneller
- Die Sprachsteuerung reagiert schneller
- Der geführte Zugriff und Assistive Access lassen sich schneller starten und beenden
- PDFs werden schneller gesichert
- Schnellere Rückkehr zu einem Dienst („Rapid Return to Service“)
- Emoji- und Sticker-Tastaturen laden schneller
- Kurzbefehle und Aktionen werden in Spotlight schneller indiziert
- Die Verarbeitung mehrsprachiger Handschrift erfolgt schneller
- AirPlay verbindet sich schneller mit Apple TV und HomePod
- Netzwerkfreigaben lassen sich schneller durchsuchen
- NFC-Tags werden schneller und zuverlässiger gelesen
- AirDrop findet Empfänger schneller
- Geteilte Inhalte auf iCloud.com sind schneller erreichbar
- Die Dateien-App in iPadOS durchsucht und überträgt schneller
- Der Zugriff auf die Menüleiste in iPadOS ist schneller
- Wechsel zwischen Fenstern ist in iPadOS schneller
- Fenster schließen sich in iPadOS schneller
- Benutzerkonten lassen sich in macOS schneller anlegen
- Die Medienwiedergabe in watchOS startet schneller
- App-Erweiterungen starten in watchOS schneller
- visionOS startet schneller und verbindet sich schneller mit dem WLAN
iOS 27 läuft auf iPhones bis zurück zum iPhone 11. Ein Teil der Geschwindigkeitsangaben stammt sogar aus Tests mit genau dieser Baureihe. Die 30 Prozent bei den App-Starts beziehen sich auf einen Vergleich am iPhone 11 Pro Max, bei dem ein Gerät mit iOS 26.4.2 gegen eines mit iOS 27 antrat.
iOS 27 steht aktuell als Beta für Entwickler bereit. Im Juli folgt eine öffentliche Beta, die fertige Version erscheint im Herbst für alle Nutzer.
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