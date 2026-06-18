Im März dieses Jahres hat Apple das neue MacBook Neo angekündigt und auf den Markt gebracht. Apple bepreist das Gerät je nach Ausstattung mit 699 Euro bzw. 799 Euro. Damit ist das MacBook Neo das bislang preiswerteste Macbook aller Zeiten. Im freien Handel bekommt ihr das Gerät aktuell für 569 Euro.

MacBook Neo erreicht neuen Tiefpreis

Apple Chef Tim Cook hat heute angekündigt, dass Preiserhöhungen bei Apple aufgrund der Speicherkosten unvermeidbar sind. Wir gehen davon aus, dass auch der Mac betroffen ist und das Unternehmen einen Teil der gestiegenen Speicherkosten an Kunden weitergeben wird. Kurzum: Wir erwarten demnächst eine offizielle Preiserhöhung beim Mac, iPad, iPhone und Co.

Solltet ihr dieser Tage über den Kauf eines MacBook Neo nachgedacht haben, so gibt es vermutlich keinen besseren Zeitpunkt. Bis dato haben wir keinen niedrigeren Preis für das Einsteiger-MacBook erlebt,

Apple setzt beim neuen MacBook Neo auf ein Aluminium-Design, 13 Zoll Liquid Retina Display, den A18-Chip, 1080p Facetime HD Kamera, bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit und mehr. Apple bietet das MacBook Neo mit 256GB SSD zum Preis von 699 Euro an (Bildungspreis: 599 Euro. Das Modell mit 512GB SSD und Touch ID kostet 799 Euro (Bildungspreis: 699 Euro). Das MacBook Neo ist in den Farben Farben Rosa, Indigo, Silber und Zitrus erhältlich.

Bei Amazon erhaltet ihr das MacBook Neo derzeit für nur 569 Euro (Modell mit 256GB). Das Modell mit 512GB und Touch ID startet bei 688 Euro. Dies entspricht einer Ersparnis von 19 Prozent bzw. 14 Prozent. Ganz ehrlich? Bei diesem Preis kann man für das Einsteiger-MacBook nichts falsch machen.

Apple 13" MacBook Neo Laptop mit A18 Pro Chip: Entwickelt für KI und Apple Intelligence, Liquid... DAS BUNTESTE MACBOOK LINEUP ALLER ZEITEN – Wähle aus Silber, Rosa, Zitrus und Indigo – alle mit...

POWER FÜR ALLES, WAS ANLIEGT – Sobald du dein MacBook Neo startest, liefert der A18 Pro Chip die...