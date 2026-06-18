Im vergangenen Jahr hat Apple das komplett neu designte iPhone Air auf dem Markt gebracht. Hinter den Kulissen dürfte das Unternehmen längst am Nachfolger arbeiten. Nun heißt es, dass das iPhone Air 2 für das Frühjahr 2027 geplant ist und zwei spannende Neuerungen (im Vergleich zum Vorgängermodell) mit bringen soll.

iPhone Air 2 angeblich mit Dual-Kamera und längerer Akkulaufzeit

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apple dem iPhone Air 2 unter anderem eine Ultra-Weitwinkel-Objektiv verpasst, um dadurch ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Es heißt, dass das iPhone Air 2 mit zwei Kameralinsen die fortgeschrittene Testphase erreicht hat. Das Gerät soll bis auf das zusätzliche Objektiv das gleiche Design wie das aktuelle Modell besitzen.

Neben dem Kamerasystem ist die Akkulaufzeit der zweite Kritikpunkt am aktuellen iPhone Air. Auch diesen möchte Apple mit der zweiten Generation angehen. Da das Design des neuen Modells dem aktuellen ähnelt, ist ein größerer Akku eher unwahrscheinlich. Das Gerät wird mit einem A20-Chip ausgestattet sein, der im neuen 2-nm-Verfahren gefertigt wird und so eine höhere Energieeffizienz aufweist.

Das nächste iPhone Air wird zusammen mit dem iPhone 18 im Frühjahr 2027 erscheinen, während das iPhone 18 Pro , das iPhone 18 Pro Max und das faltbare iPhone im September vorgestellt werden sollen.