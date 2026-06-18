Der diesjährige Amazon Prime Day findet ihr der Zeit vom 23. bis 26. Juni 2026 statt. Dies hält verschiedene Unternehmen jedoch nicht davon ab, bereits im Vorfeld die Preise purzeln zu lassen. So habt ihr ausreichend Zeit, euch mit den Deals auseinander zu setzen und zuzuschlagen. Auch Segway Navimov ist mit von der Partie und reduziert seine smarten Mähroboter um bis zu 400 Euro. Und nein, zum tatsächlichen Prime Day purzeln die Preise nicht noch weiter.

Segway Navimov startet Rabatt-Aktion zum Prime Day

Ab sofort und zeitlich befristet bietet euch Segway Navimov die Gelegenheit, bares Geld zu sparen. Teilweise sind es die niedrigsten Preise, zu denen diese Modelle jemals angeboten wurden.

Den Navimow i2 LiDAR, der erst im Februar dieses Jahres in Deutschland auf den Markt kam, könnt ihr mit einem Rabatt von 400 Euro erwerben. Und damit nicht genug: Ihr erhaltet zusätzlich eine kostenlose Garage für i2-LiDAR-Modelle im Wert von 199,99 Euro dazu.

Segway Navimow i215 LiDAR Mähroboter ohne Begrenzungskabel + Garage M (separater Versand), für... Einfach Absetzen und mähen & Sprachsteuerung: Auspacken und Mähen. Ohne Begrenzungsdrähte oder...

Solid State LiDAR und Vision Dual Fusion: Hochauflösendes Solid State LiDAR gepaart mit optischen...

Der Navimow i2 AWD, der einzige Mähroboter mit Allradantrieb in seiner Klasse, istmit einem Preisnachlass von 250 Euro erhältlich – ebenfalls inklusive einer Mähroboter-Garage im Wert von 149,99 Euro.

Weiter geht es mit dem Navimow i2 LiDAR Pro. Dieser richtet sich an Besitzer von besonders anspruchsvollen Gärten. Während des Aktionszeitraums erhaltet ihr beim Kauf des Mähroboters einen Preisnachlass von 300 Euro sowie eine kostenlose Garage im Wert von 199,99 Euro.

Zu guter Letzt bietet Navimow auch Besitzern besonders großer Gärten ein attraktives Angebot. Käufer eines Navimow X420, der für eine Fläche bis 2.000 m² ausgelegt ist, erhalten während des Aktionszeitraums eine Mähroboter-Garage für die X4-Serie im Wert von 269,99 Euro kostenlos dazu.