Freenet hat eine exklusive Aktion aufgelegt. Ihr erhaltet den Telekom Magenta Mobil M mit Allnet-Flat und unbegrenztem Datenvolumen für nur 24,95 Euro pro Monat. Der Anschlusspreis entfällt und zudem könnt ihr eure Rufnummer kostenlos mitbringen.

Telekom Allnet-Flat mit Unlimited-Datenvolumen nur 24,95 Euro

Habt ihr Interesse an einer Allnet-Flat mit Unlimited-Datenvolumen und legt ihr großen Wert darauf, dass der Tarif im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom realisiert wird? Dann haben wir passend zu den aktuellen Außentemperaturen einen heißen Tipp für euch.

Freenet hat eine exklusive Aktion gestartet, bei der der Telekom Magenta Mobil M im Fokus steht. Ihr erhaltet eine Allnet-Flat mit unbegrenztem Datenvolumen, EU-Roaming und vieles mehr für nur 24,95 Euro.

Freenet-Aktion: Magenta Mobil M

Unbegrenztes Datenvolumen

5G mit bis zu 300MBit/s

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

HotSpot-Flat

VoLTE und WLAN-Call

eSIM und MultiSIM möglich

nur 24,95 Euro pro Monat

kein Anschlusspreis

Das Angebot ist ab sofort und zeitlich befristet nur bis zum 30.06.2026 buchbar.

>>> Hier geht es direkt zum Magenta Mobil M bei Freenet <<<