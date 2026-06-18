Apple Chef Tim Cook hat gegenüber dem Wall Street Journal bestätigt, dass sein Unternehmen die Preise erhöhen wird, um die hohen Kosten für Arbeitsspeicher und „normalen“ Speicher auszugleichen. Er gab zu verstehen, dass Apple die gestiegenen Speicherkosten nicht länger selbst tragen kann. Von daher wird ein Teil der Kosten an Kunden weitergegeben.

Tim Cook kündigt Preiserhöhungen an

Apple CEO Tim Cook hat sich gegenüber dem WSJ zu kommenden Apple Preiserhöhungen geäußert. Er gab zu Protokoll, dass Preiserhöhungen leider unvermeidbar sind.

Wir tun unser Bestes, um die enormen Erhöhungen, die an uns weitergegeben werden, abzumildern, und wir haben versucht, unsere Kunden vor den Erhöhungen zu schützen, aber die Situation ist nicht mehr tragbar.

Cook äußerte sich allerdings nicht dazu, welche Produkte von den Preiserhöhungen betroffen sind und wie hoch die Preiserhöhung ausfallen wird. Wir denken unter anderem an die kommenden iPhone 18 Pro Modelle, die im September erscheinen. Diese dürften im Vergleich zu ihren iPhone 17 Pendants eine Preiserhöhung erfahren. Auch bei den Macs und iPads dürfte es in näher Zukunft Anpassungen geben. Zuletzt hatte Apple unter anderem den Basispreis des Mac mini erhöht. Gleichzeitig wurde allerdings auch die Grundausstattung mit mehr Speicher ausgestattet. Zudem wurden bereits verschiedene Konfigurationen des Mac mini und Mac Studio aus dem Sortiment genommen, um mit der Speicherkrise besser umgehen zu können.

Der in letzter Zeit deutlich gestiegene Bedarf an Speicherchips (unter anderem durch KI-Unternehmen) hat zu Engpässen und höheren Kosten geführt. Bis dato hat Apple die gestiegenen Kosten nicht an Kunden weitergegeben. Zukünftig wird das Unternehmen die Kosten nicht mehr vollständig abfedern. Das WSJ geht davon aus, dass Apple die Gerätepreise angesichts der gestiegenen Kosten für Speicherchips und SSDs deutlich erhöhen muss, um die aktuellen Gewinnmargen zu halten.

Andere Unternehmen, darunter Samsung, Microsoft, Sony und Dell, haben ihre Preise bereits erhöht.