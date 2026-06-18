Für Fotos, Videos und Sprachnachrichten bietet WhatsApp bereits die Möglichkeit an, dass Inhalte vom Adressaten nur einmal angeguckt bzw. angehört werden können. Diese Funktion könnte schon mal auf normale Textnachrichten ausgeweitet werden.

WhatsApp arbeitet an der Funktion „Einmal ansehen“ für Textnachrichten

WABetaInfo weiß zu berichten, dass Anwender zukünftig nach dem Verfassen einer Nachricht die neue Option „Nur einmal ansehen“ auswählen können, indem sie die Senden-Schaltfläche lange gedrückt halten. Nach dem Senden kann der Empfänger die Nachricht einmal öffnen und lesen, bevor sie verschwindet.

Das bedeutet, dass der Empfänger die Nachricht nach Erhalt weder kopieren noch weiterleiten oder teilen kann. Zudem wird WhatsApp Screenshots und Bildschirmaufnahmen blockieren, um zu verhindern, dass die Inhalte in irgendeiner Form dauerhaft gespeichert werden. Das Feature soll sowohl für Einzelchats als auch in Gruppenchats zur Verfügung gestellt werden.

Derzeit bietet WhatsApp eine Funktion für selbstlöschende Nachrichten, so dass Nachrichten nach einem bestimmten Zeitintervall von 24 Stunden, 7 Tagen und 90 Tagen automatisch verschwinden. Mit der neuen Option verschwinden Nachrichten direkt nach dem Lesen.