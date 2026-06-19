Offizielle Abonnentenzahlen gibt Apple nicht bekannt, dafür hat der Musik-Streaming-Dienst nun die 20 meist-gestreamten Künstler aller Zeiten enthüllt. Laut Chart Data ist dies das erste Mal, dass Apple diese Streaming-Liste veröffentlicht.

Apple Music gibt die 20 meist-gestreamten Künstler aller Zeiten bekannt

Im vergangenen Jahr feierte Apple Music am 30. Juni 2025 sein 10-jähriges Bestehen. Gleichzeitig veröffentlichte der Streaming-Dienst eine Liste mit den Top-500-Songs. Nun gibt es eine Liste mit den 20 meist-gestreamten Künstlern aller Zeiten. Blickt man auf die Liste, so dürfte es keine Überraschung darstellen, wer sich dort auf den Top-Plätzen befindet.

Top 20 most streamed artists of all-time on Apple Music pic.twitter.com/c4WyaRZCTx — chart data (@chartdata) June 18, 2026

Die Charts der 20 erfolgreichsten Künstler aller Zeiten auf Apple Music wurde von Chart Data in den sozialen Medien veröffentlicht. Es handelt sich dabei um eine offizielle Bestätigung, da der Apple-Music-Account den Beitrag geteilt und mit einem Herz- sowie einem Trophäen-Emoji kommentiert hat.