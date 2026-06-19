Apple Music gibt die 20 meist-gestreamten Künstler aller Zeiten bekannt

| 12:22 Uhr | 0 Kommentare

Offizielle Abonnentenzahlen gibt Apple nicht bekannt, dafür hat der Musik-Streaming-Dienst nun die 20 meist-gestreamten Künstler aller Zeiten enthüllt. Laut Chart Data ist dies das erste Mal, dass Apple diese Streaming-Liste veröffentlicht.

Apple Music gibt die 20 meist-gestreamten Künstler aller Zeiten bekannt

Im vergangenen Jahr feierte Apple Music am 30. Juni 2025 sein 10-jähriges Bestehen. Gleichzeitig veröffentlichte der Streaming-Dienst eine Liste mit den Top-500-Songs. Nun gibt es eine Liste mit den 20  meist-gestreamten Künstlern aller Zeiten. Blickt man auf die Liste, so dürfte es keine Überraschung darstellen, wer sich dort auf den Top-Plätzen befindet.

Die Charts der 20 erfolgreichsten Künstler aller Zeiten auf Apple Music wurde von Chart Data in den sozialen Medien veröffentlicht. Es handelt sich dabei um eine offizielle Bestätigung, da der Apple-Music-Account den Beitrag geteilt und mit einem Herz- sowie einem Trophäen-Emoji kommentiert hat.

  1. Drake
  2. Taylor Swift
  3. Future
  4. Youngboy Never Broke Again
  5. Bad Bunny
  6. Lil Baby
  7. The Weeknd
  8. Morgan Wallen
  9. Kanye West
  10. Post Malone
  11. Travis Scott
  12. Ariana Grande
  13. Chris Brown
  14. Kendrick Lamar
  15. Lil Durk
  16. Gunna
  17. Rod Wave
  18. Ed Sheeran
  19. Justin Bieber
  20. Eminem

Kategorie: Apple

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