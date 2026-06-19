Apple TV bietet nicht nur Inhalte für das ältere Publikum an, auch jüngere Zuschauer kommen auf dem Apple Video-Streaming-Portal auf ihre Kosten. Nun hat Apple TV einen weiteren Film angekündigt, der sich in erster Linie an Kinder und Familien richtet.

Apple TV kündigt „Little Santa“ an

Apple TV hat bekannt gegeben, dass man sich die Rechte an „Little Santa“ gesichert haben, einem neuen Animationsfilm, der auf dem beliebten Kinderbuch des preisgekrönten Autors und Illustrators Jon Agee basiert. Das Projekt bringt Apple Original Films erneut mit dem Oscar- und Annie-Award-gekrönten Regisseur Peter Baynton zusammen, der für Apples animierten Kurzfilm „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“ mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Julia Pistor “Nacho Libre”, “The SpongeBob SquarePants Movie” und “The Magician’s Elephant”) wird als Produzentin fungieren.

Wie wurde der Weihnachtsmann zum Weihnachtsmann? Die Antwort findet sich im zeitlosen Musical-Abenteuer „Little Santa“. Mit Originalsongs des Oscar- und Grammy-prämierten Songwriters, Komikers, Schauspielers und Autors Bret McKenzie (Flight of the Conchords) und einem Drehbuch von Martin Hynes, der bereits am Oscar-prämierten „Toy Story 4“ mitgeschrieben hat, erzählt die Geschichte vom jungen Weihnachtsmann auf einer Reise wie im Märchen von Oz durch den Nordpol. Dort trifft er auf schräge Freunde, die er inspiriert und die Weihnachten erschaffen und die Welt an den Glauben erinnern.

Weitere Informationen zum Film, insbesondere zum Start, hat Apple TV bislang noch nicht bekannt gegeben.