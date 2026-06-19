Die Apple Worldwide Developers Conference liegt mittlerweile hinter uns. Aus Endverbrauchersicht war sicherlich die Apple Keynote das spannendste Element der WWDC. Allerdings hielt die Entwicklerkonferenz noch unzählige Neuerungen für Entwickler bereit. Nun hat Apple eine 90-minütige Präsentation der WWDC 2026 veröffentlicht. Das Video enthält beeindruckende Demos der neuesten KI-Tools für Entwickler sowie eine komplette App, die aus nur wenigen Eingaben erstellt wurde.

Apple veröffentlicht 90-minütiges Video zu KI-Tools für Entwickler

Apple hat auf seinen YouTube-Kanal für Entwickler eine 90-minütige Session mit dem Titel „Inside Apple Intelligence and Xcode: Special Presentation“ veröffentlicht. Auch wenn Teile der Präsentation sehr technisch sind und sich nicht zwingend an Endverbraucher richten, bietet das Video sehr interessante Einblicke in das, was Entwickler mit den neuen Technologien, Frameworks und APIs, die während der Veranstaltung angekündigt wurden, entwickeln können.

Einer der interessantesten Teile des Videos ist vielleicht ein 20-minütiger Abschnitt, in dem eine ganze App aus einer einzigen Eingabeaufforderung erstellt und anschließend mit Folgebefehlen weiter optimiert wird.

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Das Ergebnis ist eine WWDC-Badge-Tracker-App mit 3D-Animationen, holografischen Effekten und sogar Visual-Intelligence-Funktionen – alles basierend auf nur wenigen Eingaben.