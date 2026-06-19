Für den Herbst plant Apple eine ganze Reihe neuer Produkte, zu denen auch die Apple Watch Ultra 4 gehört. Die meisten Hinweise auf die nächste Generation stammen bisher vom Branchendienst DigiTimes, der sich auf Kontakte in der Zulieferkette beruft.

Doppelt so viele Sensoren

Bereits im vergangenen Sommer meldete DigiTimes, dass die Apple Watch Ultra 4 die Zahl ihrer Sensorkomponenten verdoppeln wird. In einem jüngeren Bericht bestätigt das Branchenmagazin erneut die Meldung und spricht von einer „deutlich erweiterten Sensorik“. Mehr Sensoren würden es Apple ermöglichen, sich weniger auf die rechnerische Auswertung von Messwerten zu verlassen, was nicht nur genauere Gesundheitswerte, sondern auch eine bessere Leistung und Akkulaufzeit bringen könnte.

Blutdruckfunktion

Eine Warnung vor Bluthochdruck bieten kompatible Apple Watch Modelle schon. Laut DigiTimes bereitet Apple aber auch eine weitere Blutdruckfunktion vor, die sich derzeit bei der US-Gesundheitsbehörde FDA in der Prüfungsphase befinden soll. Wie sich die Funktion von den bisherigen Hochdruck-Warnungen in watchOS unterscheidet, ist noch nicht bekannt. Apple will die neue Funktion angeblich im September im Zuge der Präsentation der Apple Watch Ultra 4 und der Apple Watch Series 12 vorstellen.

Auch an einer Blutzuckermessung arbeitet Apple, doch trotz zuletzt ermutigender Fortschritte gilt diese Funktion für dieses Jahr noch nicht als gesetzt.

Längere Laufzeit

Apple gelang es bereits im vergangenen Jahr mit der Ultra 3, die Akkulaufzeit zu verlängern. Bei der Ultra 4 könnte das erneut gelingen. So wird ein spürbarer Sprung bei der Energieeffizienz erwartet. Hierfür sollen nicht nur die bereits erwähnten erweiterten Messdaten sorgen, sondern vor allem ein neuer S-Chip. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die verbesserte Energieeffizienz tatsächlich eine längere Laufzeit bringt. Denkbar ist auch, dass Apple den Akku verkleinert, um Platz für weitere Sensoren zu schaffen.

Neues Design

Beim Gehäuse soll sich mehr tun als zuletzt. DigiTimes beschreibt die Ultra 4 als vollständig überarbeitet. Das Vorgängermodell bekam im vergangenen Jahr nur kleinere Designanpassungen. Einen revolutionären Sprung im Design können wir aber wahrscheinlich auch für dieses Jahr nicht erwarten. Wahrscheinlich kommt dieser erst, wenn Apple eine neue Display-Technologie einführt. Angeblich validiert LG Display derzeit für Apple die sogenannte High-Mobility-Oxide-Technologie (HMO). Diese bietet unter anderem eine bessere Energieeffizienz und eine längere Akkulaufzeit.