Mit der aktuellen iPhone 17 Familie schwimmt Apple weiterhin auf einer Erfolgswelle. Seit dem Verkaufsstart im Herbst letzten Jahres ist zu lesen, dass sich die aktuellen Modelle deutlich besser verkaufen, als der Vorgänger. Aus einem aktuellen Bericht geht hervor, dass Apple im Vergleich zum Vorjahr zweistellige Zuwachsraten vorzuweisen hat.

iPhone-Verkäufe steigen im Jahresvergleich um 10 Prozent – globaler Smartphone-Markt schrumpft

Counterpoint Research hat den Smartphone-Markt analysiert und sich konkret die Woche vom 11. Mai bis zum 17. Mai 2026 vorgenommen. In diesem Zeitraum konnte Apple im Jahresvergleich seine Smartphone-Verkäufe um 10 Prozent steigern, während der globale Smartphone-Markt um 8 Prozent zurückging.

Der Bericht stellt fest, dass dies die neunte Woche in Folge mit rückläufigen Umsätzen war. Neben Apple konnte lediglich Huawei ebenfalls seine Verkaufszahlen steigern (+23 Prozent). Unter den verbleibenden fünf Top-Anbietern verzeichnete Samsung einen Umsatzrückgang von 1 %, gefolgt von Oppo mit 10 Prozent, Xiaomi mit 17 Prozent und Vivo mit 19 Prozent. Der Umsatz aller anderen Smartphone-Hersteller ging insgesamt um 19 Prozent zurück.

Ein Grund für den rückläufigen Markt dürften die gestiegenen Speicherpreise sein, die auch Apple zukünftig – zumindest teilweise – an Endverbraucher weiterreichen wird. Research Director Tarun Pathak gab unter anderem folgendes zu Protokoll