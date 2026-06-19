Traditionell blicken wir kurz vor dem Wochenende – und somit auch am heutigen Freitag – auf die Neuankömmlinge auf Apple TV. Am heutigen 19. Juni 2026 startet die zweite Staffel zur „Sugar“, ein Neo-Noir-Krimidrama mit Colin Farrell in der Hauptrolle.

Apple TV: „Sugar – Staffel 2“ ist da

Am heutigen Tag ist die achtteilige zweite Staffel von „Sugar“ auf Apple TV gestartet. Anschließend erscheint wöchentlich bis zum 7. August jeweils freitags eine neue Folge. Hat euch die erste Staffel bereits gefallen, dann dürfte die Fortsetzung genau richtig für euch sein. Falls euch die Seite noch nichts sagt, so schnuppert in die erste Staffel rein.

„Sugar“ ist eine moderne und einzigartige Interpretation eines der beliebtesten und bedeutendsten Genres der Literatur-, Film- und Fernsehgeschichte: die Detektivgeschichte. In der zweiten Staffel kehrt der legendäre Privatdetektiv und Filmkenner John Sugar aus Los Angeles zurück, gespielt von Farrell. Er übernimmt einen neuen Vermisstenfall – er sucht den älteren Bruder eines aufstrebenden Boxers – und setzt gleichzeitig die Suche nach seiner geliebten, vermissten Schwester fort. Als sich die Ermittlungen zu einer stadtweiten Verschwörung mit finsteren Absichten ausweiten, muss Sugar sich der Frage stellen: Wie weit würde er gehen, um das Richtige zu tun?

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In jedem Fall haben wir euch den Trailer eingebunden, der euch einen Einblick die das Neo-Noir-Krimidrama ermöglicht.