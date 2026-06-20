Nicht nur bei den Smartphone-Verkäufe läuft es dieser Tage gut bei Apple, auch die Smartwatch-Verkäufe können sich sehen lassen. Einer aktuellen Analyse zufolge konnte Apple im Q1/2026 im Vergleich zum Q1/2025 seine Apple Watch Verkäufe um 21 Prozent steigern.

Apple Watch weiterhin sehr beliebt

Counterpoint Research hat den Smartwatch-Markt analysiert und sich dabei das erste Quartal 2026 vorgenommen. Glaubt man der Einschätzung, so ist der weltweite Smartwatch-Markt im Q1/2026 im Vergleich zum Q1/2025 um 4 Prozent gestiegen. Dabei dürfte Apple entscheidend zu beigetragen haben.

Das Unternehmen aus Cupertino konnte seine Apple Watch Verkäufe im Jahresvergleich um 21 Prozent steigern und kommt nun auf einen Marktanteil von 23 Prozent (zuvor 20 Prozent). Huawei bleibt mit einem Absatzplus von 12 Prozent und einem Marktanteil von 17 Prozent weiterhin auf dem zweiten Platz. Xiaomi folgt mit einem Absatzwachstum von 9 Prozent, während Imoo mit 2 Prozent ein etwas geringeres Plus verzeichnet. Die Marktanteile beider Marken blieben unverändert. Samsung hingegen musste einen Einbruch der Auslieferungen um 28 Prozent und einen Rückgang des Marktanteils um zwei Prozentpunkte hinnehmen.

Counterpoint Research’s Principal Analyst Anshika Jain sagte

Apple erzielte im ersten Quartal 2026 mit einem Anteil von 23 Prozent das höchste Liefervolumen und erwies sich als der stärkste Akteur, angetrieben durch den anhaltenden Erfolg seines aktualisierten Produktangebots. Während Nordamerika mehr als die Hälfte der gesamten Auslieferungen von Apple ausmachte, verzeichnete die Marke in China und Europa das schnellste Wachstum. Die Einführung bedeutender Gesundheitsfunktionen sowie das erschwingliche Modell SE 3 zogen neue Käufer an.

Interessant ist noch, dass der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) von Smartwatches im ersten Quartal 2026 im Jahresvergleich um 6 Prozent anstieg. Wesentliche Treiber hierfür waren die Integration verbesserter Sensoren sowie fortschrittlicher Technologien zur Unterstützung von Gesundheitsüberwachung und KI-Funktionen. Zudem trägt der Wechsel der Verbraucher von einfachen hin zu hochentwickelten Smartwatches in Schwellenländern wie Indien ebenfalls zum allgemeinen Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises bei.