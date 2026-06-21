Seit dem Abgang von Jony Ive hat das Designteam bei Apple immer mehr an Einfluss verloren, während Operations und Finanzabteilung unter Tim Cook beim Produktkurs zunehmend das Sagen bekamen. Bloombergs Mark Gurman hält es für möglich, dass der künftige CEO John Ternus diese Entwicklung wieder umkehrt.

Früher gab Ives Team die Produktrichtung vor

Als Jony Ive das Unternehmen verließ, ging die Verantwortung für das Designteam an den damaligen COO Jeff Williams über. Schon das war ein Bruch mit der früheren Ordnung, in der Ives Industriedesign-Gruppe die Produktplanung von oben vorgab.

Wie weit Ives Stellung reichte, lässt sich in Walter Isaacsons Steve-Jobs-Biografie von 2011 nachlesen. Jobs beschrieb dort, dass Ive im operativen Bereich mehr Macht hatte als jeder andere bei Apple außer ihm selbst, weil er die Strukturen bewusst so angelegt hatte.

Davon ist heute wenig übrig. Viele sehen das Design inzwischen als der Operations-Sparte untergeordnet an. Eine ranghohe Designrolle gibt es derzeit nicht. Ternus dürfte sich jedoch stärker um die Produkte kümmern als Cook. Gurman zufolge will der künftige CEO dem Designteam einen Teil seiner früheren Autorität zurückgeben. Schon jetzt verbringt Ternus viel Zeit mit der Industriedesign-Gruppe, während er sich auf seinen Amtsantritt am 1. September vorbereitet.

„Das am schönsten gestaltete Produkt, das die meisten Kunden besitzen, ist ein Apple-Produkt. Wir werden dafür sorgen, dass das so bleibt“, wird Ternus von Gurman zitiert.

Nach außen präsentiert Apple Ternus schon jetzt als Gesicht jüngerer Designerfolge, etwa beim günstigen MacBook Neo. Sein erster großer öffentlicher Auftritt als CEO steht im Herbst an, wenn er voraussichtlich das erste faltbare iPhone vorstellt.