Mark Gurman hat in seinem „Power On“-Newsletter rund 20 Apple-Produkte aufgelistet, die bis Ende 2027 auf den Markt kommen sollen. Einige davon hat Apple dem Bericht zufolge zurückgehalten, bis die überarbeitete, persönlichere Siri einsatzbereit war. Diese läuft seit Kurzem als Beta, zwei Jahre nach ihrer ersten Vorstellung auf der WWDC 2024.

Mehrere neue iPhones

Im September stehen turnusmäßig neue iPhones an. Beim iPhone 18 Pro und 18 Pro Max rechnet Gurman mit dem A20 Pro-Chip, einer kleineren Dynamic Island, einer vereinfachten Kamerasteuerung und der neuen Farbe „Dark Cherry“. Mindestens eine rückseitige Kamera soll eine variable Blende bekommen. Über das neue C2-Modem wäre erstmals 5G-Surfen per Satellit möglich. Ob das Pro Max etwas dicker wird als das kleinere Modell, ist noch offen.

Das ebenfalls für Ende 2026 erwartete faltbare iPhone Ultra soll ein 7,7 Zoll großes Innendisplay und ein 5,3 Zoll großes Außendisplay mitbringen, dazu zwei Kameras auf der Rückseite und eine an der Front. Statt Face ID setzt Apple beim dünnen Klappgehäuse wohl auf Touch ID im Power-Button. iOS 27 soll an das neue Bildschirmformat angepasst werden, sodass zwei Apps nebeneinander laufen und ähnliche Multitasking-Funktionen wie auf dem iPad bereitstehen.

Das iPhone Air 2 bekommt eine zusätzliche Ultraweitwinkel-Kamera, den A20-Chip und eine längere Akkulaufzeit. Die Gerüchteküche geht aktuell davon aus, dass Apples dünnstes iPhone zusammen mit den Standardmodellen des iPhone 18 Anfang 2027 auf den Markt kommt.

Später im Jahr 2027 steht dann auch das Jubiläumsmodell zum 20-jährigen iPhone-Geburtstag an. Gurman beschreibt ein Display, das fast die gesamte Vorderseite einnimmt, sowie gewölbtes Glas, das sich an den Seiten um das Gehäuse legt. Geplant sind zwei Varianten in ähnlichen Größen wie das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max, die intern unter den Codenamen V73 und V74 laufen. Parallel dazu soll die zweite Generation des faltbaren iPhone folgen.

Apple Watch

Bei der Apple Watch Series 12 und der Apple Watch Ultra 4 rechnet Gurman mit dem schnelleren S11-Chip oder einem Nachfolger. Bereits im vergangenen Sommer meldete DigiTimes, dass die Ultra 4 die Zahl ihrer Sensorkomponenten verdoppeln wird, was genauere Messwerte ermöglichen soll. Für die Ultra 3 und neuere Modelle sind zudem neue Satellitenfunktionen im Gespräch, etwa die Karten-App über Satellit und der Versand von Fotos über die Satellitenverbindung.

iPad und iPad mini

Das iPad 12 dürfte vom A16- auf den A18- oder A19-Chip wechseln und damit Apple Intelligence unterstützen. Beim iPad mini fällt der Sprung größer aus, vom A17 Pro auf einen A19 Pro oder A20 Pro. Dazu kommen ein OLED-Display, ein Lautsprechersystem auf Vibrationsbasis und ein wasserfestes Gehäuse.

Mehrere neue Macs und ein großes Redesign

Mac Studio, Mac mini und iMac sollen jeweils neue Chips bekommen. Im Mac Studio stecken künftig M5 Max und M5 Ultra, im Mac mini M5 und M5 Pro, im iMac der M5. Das größere Update folgt Ende 2026 oder Anfang 2027 mit einer neu gestalteten MacBook Pro-Reihe, die laut Gurman MacBook Ultra heißen soll. Dazu gehören M6 Pro- und M6 Max-Chips, ein OLED-Display, ein Touchscreen, eine Dynamic Island und ein dünneres Gehäuse. macOS 27 soll auf diesem Modell eine für Berührung ausgelegte Benutzeroberfläche bieten.

Apple TV und HomePod

Das nächste Apple TV soll den A17 Pro-Chip und Apples N1-Chip mit Wi-Fi 7 erhalten und Siri AI unterstützen. Eine eingebaute FaceTime-Kamera ist für ein künftiges Apple TV im Gespräch. Ob sie schon im nächsten Modell steckt, ist nicht bekannt.

Der HomePod mini soll mindestens einen S9-Chip, den N1-Chip, besseren Klang, einen Ultra-Wideband-Chip der zweiten Generation und womöglich neue Farben bekommen. Dazu plant Apple, wieder einen großen HomePod zu bringen.

Smart-Home-Hub, AirPods und die erste Apple-Brille

Noch 2026 könnte ein Smart-Home-Hub erscheinen, der die persönlichere Siri, ein quadratisches Display zwischen 6 und 7 Zoll, einen A18-Chip für Apple Intelligence und FaceTime mitbringt. Er lässt sich auf einen Tisch stellen oder an die Wand hängen. Bei den AirPods Ultra sollen Kameras hinzukommen, die Siri und Visual Intelligence mit Bildinformationen versorgen.

Außerdem arbeitet Apple an seinen ersten Smart Glasses. Bei der Brille handelt es sich nicht um eine AR-Brille mit eingebautem Display. Stattdessen bietet sie integrierte Kameras, Mikrofone und Sensoren. Das Gerät soll Benachrichtigungen weitergeben, Fotos und Videos aufnehmen, Musik abspielen und KI-Funktionen wie Siri AI und Visual Intelligence bieten. Für die meisten dieser Features ist ein verbundenes iPhone erforderlich. Ursprünglich war von einem Verkaufsstart Anfang 2027 die Rede, inzwischen peilt Gurman diesen aber erst für Ende 2027 an. Langfristig will Apple mit der neuen Produktreihe auch Augmented-Reality-Funktionen bieten, was laut Gurman jedoch erst in einigen Jahren umgesetzt werden soll.