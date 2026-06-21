Wir hatten euch bereits vor ein paar Tagen auf die bevorstehende Apple Watch Herausforderung zum diesjährigen Welt-Yoga-Tag aufmerksam gemacht. Diese ist in den frühen Morgenstunden gestartet und kann ab sofort von euch gemeistert werden.

Welt-Yoga-Tag 2026: Neue Apple Watch Challenge ist gestartet

Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple verschiedene Apple Watch Herausforderungen. In der Regel startet das Ganze mit der Neujahrs-Herausforderung und setzt sich im Jahresverlauf fort. Nun steht die Apple Watch Herausforderung zum Welt-Yoga-Tag 2026 an. Mit Yoga könnt ihr euch stark und zentriert fühlen, eure allgemeine Fitness steigern, das Gleichgewicht und eure Flexibilität verbessern sowie die Achtsamkeit fördern, indem ihr euch auf eure Atmung konzentriert.

Es heißt

Mach mit beim Internationalen Yoga-Tag. Absolviere am 21. Juni ein Yoga-Workout von 10 Minuten oder mehr und gewinne diese Auszeichnung. Zeichne deine Training mit jeder App auf, die Workouts zu Health hinzufügt.

Die Apple Watch verfügt über Yoga-Workout, das ihr verwenden können. Natürlich könnt ihr euer Yoga-Workout auch mit einer anderen kompatiblen App aufzeichnen. Apple selbst bietet verschiedene Yoga-Workouts über Apple Fitness+ an. Natürlich gibt es auch andere Plattformen oder YouTube-Videos, mit denen ihr eine Yoga-Session absolvieren könnt

Solltet ihr die Herausforderung meistern, so erhaltet ihr neben einer virtuellen Medaille auch exklusive Sticker, die ihr in FaceTime und iMessage verwenden könnt.