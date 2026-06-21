In den letzten Jahren hat WhatsApp mit vielen kleineren und größeren Änderungen seinen Messenger verbessert. Nun steht die nächste Änderung an bzw. testet WhatsApp die nächste optische Veränderung. Animierte Sprechblasen können auf dem iPhone Einzug erhalten.

WhatsApp testet neue animierte Sprechblasen auf dem iPhone

In der vergangenen Woche startete WhatsApp einen Test für animierte Sprechblasen auf Android-Geräten, nun schwappt das Ganze zum iPhone rüber. Die Funktion finden Beta-Tester unter Einstellungen -> Chat -> Animationen wieder. Dort findet ihr auch die passenden Schalter, um Animationen für Emojis ,Sticker und GIFs ein- bzw. auszuschalten.

WABetaInfo schreibt

WhatsApp hatte diese Animation in einem früheren Update aus der iOS-App entfernt; seither erschienen Nachrichten gänzlich ohne Effekt. Nun führt WhatsApp die Nachrichtenanimationen unter iOS wieder ein – allerdings diesmal mit einem anderen Stil und einer eigenen Einstellungsmöglichkeit. Wir sind auf diese Neuerung gestoßen, nachdem wir das neueste WhatsApp-Beta-Update für iOS (Version 26.24.10.70) über TestFlight installiert hatten. Konkret rollt WhatsApp derzeit eine neue Nachrichtenanimation für einige Beta-Tester aus.

Wie bei den meisten Funktionen, die über die TestFlight-Beta von WhatsApp eingeführt werden, stehen Nachrichtenanimationen derzeit nur einer begrenzten Anzahl von Testern zur Verfügung.