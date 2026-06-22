Die AirPods Pro 3 messen die Herzfrequenz mit einer Genauigkeit, die nahezu auf Augenhöhe mit der Apple Watch Series 11 liegt. Das zeigt ein Test von CNET Labs, der die Ohrhörer gegen einen medizinischen Referenz-Brustgurt – den Polar H10 – antreten ließ.

Die Testergebnisse

Die AirPods Pro 3 erreichten im Test einen durchschnittlichen Fehler von nur 1,67 Prozent gegenüber dem Polar-H10-Brustgurt. Die Apple Watch Series 11 lag mit 0,98 Prozent Fehlerrate noch etwas besser – war aber damit das einzige Gerät, das die AirPods übertraf. Alle anderen getesteten Smartwatches und Fitness-Tracker schnitten schlechter ab.

Eine unabhängige, im Fachjournal PLOS Digital Health veröffentlichte Studie kommt zu ähnlichen Ergebnissen: In einem Test mit 40 Probanden und über 16.700 gepaarten Messpunkten ermittelten die Forscher eine durchschnittliche Abweichung von 2,02 Prozent – und erklären das damit, dass der Gehörgang im Vergleich zum Handgelenk eine stabilere Messumgebung biete: weniger Umgebungslicht, weniger Bewegungsartefakte beim Sport.

Die Technik dahinter

Der Herzfrequenzsensor der AirPods Pro 3 arbeitet mit einem PPG-Sensor (Photoplethysmografie), der 256 Mal pro Sekunde Infrarotlicht auf das Gewebe im Gehörgang sendet, um Veränderungen im Blutvolumen zu erfassen. Apple gibt an, den Sensor auf mehr als 50 Millionen Stunden Daten aus der Apple Health Study trainiert zu haben – und bezeichnet ihn als den kleinsten Herzfrequenzsensor, den das Unternehmen je gebaut hat.

Einschränkungen

Die Studie weist auf eine bekannte Schwäche aller optischen Herzfrequenzsensoren hin: Bei hoher Belastung mit schnell wechselnden Herzfrequenzen – etwa beim Intervalltraining – werden die einzelnen Messwerte weniger konsistent, auch wenn der Gesamtdurchschnitt nah am Referenzwert bleibt. Für gleichmäßige Ausdauerbelastungen ist die Messgenauigkeit hingegen sehr hoch. Auch hat CNET nur zwei vollständige Testläufe mit den AirPods durchgeführt – eine kleinere Datenbasis als bei regulären Smartwatch-Tests.

Kein Ersatz für die Apple Watch – aber eine echte Alternative

Wichtig: Die AirPods Pro 3 sind kein Medizinprodukt und nicht von der FDA zugelassen. Die Apple Watch hingegen hat FDA-Freigaben für ihr EKG und Benachrichtigungen bei unregelmäßigem Herzrhythmus – Funktionen, die die AirPods nicht bieten. Blut-Sauerstoff, Hauttemperatur oder EKG: all das bleibt der Apple Watch vorbehalten.

Trotzdem ist das Ergebnis bemerkenswert: Wer primär die Herzfrequenz beim Training im Blick behalten will und keine Smartwatch tragen möchte, bekommt mit den AirPods Pro 3 für aktuell 209 Euro eine ernsthafte Alternative zur Apple Watch Series 11 für aktuell 399 Euro – und ein Gerät, das gleichzeitig noch als Kopfhörer dient.

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