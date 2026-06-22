Am morgigen Tag startet der Amazon Prime Day 2026. Wie wir es von Amazon gewohnt sind, schickt der Online-Händler bereits im Vorfeld die ein oder andere Aktion ins Rennen. Vor Kurzem ist eine Aktion gestartet, die sich an Apple Nutzer richtet. Diejenigen, die Apple Apple Geschenkkarte kaufen, können sich 10 Euro Amazon Guthaben sichern.

Apple Geschenkkarte kaufen + 10 Euro Amazon Guthaben kostenlos erhalten

Falls ihr euch selbst mit einer Apple Geschenkkarte eindecken oder jemanden eine Freude machen möchtet, so hält Amazon aktuell und zeitlich befristet eine spannende Aktion bereit. Im Rahmen der „Apple Geschenkkarten“-Aktion bei Amazon erhaltet ihr einen 10 Euro Amazon Gutschein geschenkt, wenn ihr Apple Guthaben bzw. eine Apple Gift Card kauft. Amazon spricht zwar von einem Apple Gutschein im Wert von 100 Euro oder mehr. Mathematisch gesehen macht es am meisten Sinn, wenn ihr euch genau die 100 Euro Apple Geschenkkarte sichert. Die Aktion ist zeitlich befristet. Bei echten Interesse, greift direkt zu. In den Teilnahmebedingungen hießt es

Das Angebot ist befristet und gilt solange der Vorrat reicht. Um sich für das Aktionsguthaben zu qualifizieren, muss der/die Kunde/Kundin mindestens 100 € oder mehr von ausgewählten Gutscheinen der Marke Apple in einer einmaligen Bestellung bei Amazon.de zwischen 18.06.2026 (05:00 Uhr) und 26.06.2026 (23:59 Uhr) Klicke auf ‚Einlösen‘, um dein Aktionsguthaben zu erhalten. […] Der Aktionsgutschein kann nur bis zum 10.08.2026 (23:59 Uhr) auf Amazon.de eingelöst werden und wird automatisch auf den nächsten berechtigten Kauf auf Amazon.de im Rahmen des Bezahlvorgangs angewendet.

Ehrlicherweise hatten wir bereits auf diese Aktion von Amazon gewartet. In den letzten Jahren sind „Apple Geschenkkarten“-Aktionen seltener und weniger attraktiv geworden. Nun habt ihr allerdings wieder kurzzeitig die Möglichkeit, euch 10 Amazon Guthaben kostenlos zu sichern. Die Aktion läuft nur noch bis zum 26. Juni 2026 bzw. solange der Vorrat reicht. Lasst euch die Apple Geschenkkarte und die 10 Euro Amazon Aktionsguthaben nicht durch die Lappen gehen. Das Apple Guthaben kann bei Apple unter anderem zum Kauf von Apps, Spielen und Services eingesetzt werden, ihr könnt aber auch Apple Produkte damit bezahlen.

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