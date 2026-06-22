Apple hat im Laufe des heutigen Abends die zweite Beta zu iOS 27 für Entwickler veröffentlicht. Unter anderem hat Apple mit der neuen Beta-Version die Home-App „angepackt“ und eine kleine aber feiner Verbesserung implementiert. Ihr habt die Möglichkeit, eure Apple TV Hardware aus der Ferne zu aktualisieren.

Per Home-App Apple TV lässt aktualisieren

Die Kategorie „Updates“ dürftet ihr in der Home-App kennen, zumindest, wenn ihr einen HomePod oder HomePod mini besitzt. Auf diesem Weg könnt ihr euren Apple Lautsprecher bequem aktualisieren. Mit der iOS 27 Beta 2 könnt ihr ein weiteres Gerät über die Home-App updaten. Die Rede ist von Apple TV. Genau wie die HomePods findet ihr unter „Updates“ in der Home-App auch Apple TV wieder. Liegt ein update für die Medienbox vor, so wird euch die Schaltfläche „Aktualisieren“ angeboten.

Die Entscheidung von Apple, Apple TV in die Update-Oberfläche der Home-App aufzunehmen, lässt vermuten, dass das in Entwicklung befindliche Smart-Home-Gerät ebenfalls über die Home-App gesteuert und aktualisiert werden wird.

Sie längerem wird kolportiert, dass Apple noch in diesem Jahr einen Smart-Home-Hub auf den Markt bringen wird, der mit einer tvOS-Version wie der HomePod laufen wird. Er soll als zentrale Steuereinheit für Smart-Home-Produkte dienen, Videoanrufe ermöglichen, Informationen wie das aktuelle Wetter abrufen und auf Siri setzen . Das Gerät wird voraussichtlich über ein 7-Zoll-Quadratdisplay mit integrierten Lautsprechern verfügen und könnte eine Art Hybrid aus HomePod und iPad darstellen.