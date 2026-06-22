Es ist nicht selbstverständlich, dass Apple Jahr für Jahr eine neue Generation der Apple Watch Ultra auf den Markt bringt. In diesem Jahr soll es allerdings keine Ausnahme geben und allgemein wird mit der Ankündigung der Apple Watch 4 gerechnet.

Apple Watch Ultra 4 soll dieses Jahr erscheinen

Über das Wochenende hat Mark Gurman von Bloomberg die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht und damit verschiedene Themen aufs Tableau gesetzt. Unter anderem spricht er davon, dass Apple in diesem Jahr und nächstem Jahr eine wahre Geräteflut auf den Markt bringen wird. Unter anderem wird in diesem Jahr die Apple Watch Ultra 4 erscheinen.

Wie eingangs erwähnt, hat Apple nicht jedes Jahr ein neues Apple Watch Ultra Modell herausgebracht. Die Original Apple Watch Ultra kam im Jahr 2022 auf den Markt, gefolgt von der Ultra 2 im Jahr 2023. 2024 gab es lediglich eine neue Farboption in Schwarz. Eine neue Generation erschien allerdings nicht. Die Apple Watch Ultra 3 erschien 2025, daher scheint Apple dieses Mal kein Jahr auszulassen.

Fraglich ist, welche Neuerungen Apple der Apple Watch Ultra 4 spendiert. Neben einem Re-Design werden ein verbessertes OLED-Display, Touch ID im Display sowie verbesserte Gesundheitsfunktionen gehandelt.