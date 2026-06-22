EcoFlow – Anbieter intelligenter Energielösungen – hat im Rahmen der Intersolar Europe 2026 in München verschiedene Neuerungen angekündigt. Highlights sind sicherlich die neue STREAM 2 Serie, eine neue 8-kWh-Batterie für die Heimspeichersysteme OCEAN 2 und PowerOcean, OASIS 3.0 (neueste Generation seiner Energiemanagement-Plattform) sowie EcoFlow EcoBot, einen KI-gestützten Energieassistenten für ein einfacheres Energiemanagement.

Neue STREAM 2 Serie

EcoFlow kündigt mit der STREAM 2 Serie die neueste Generation sein All-In-One-Balkonkraftwerk-Lösungen an. Das erweiterte Portfolio umfasst die Modelle STREAM 3000, STREAM 5000, STREAM AC 5000 sowie Erweiterungsbatterien mit 3 kWh und 5 kWh Kapazität. Die neuen Systeme bieten höhere Speicherkapazitäten, verbesserte Leistungswerte und eine nahtlose Integration in die OASIS-3.0-Plattform. In Kombination mit Solarmodulen oder Erweiterungsbatterien kann das STREAM 5000 – bei Installation gemäß den lokalen Vorschriften – eine Ausgangsleistung von bis zu 3.000 Watt bereitstellen.

OASIS 3.0 und EcoFlow EcoBot

Weiter kündigt EcoFlow OASIS 3.0 an. Hierbei handelt es sich um die neueste Generation der Energiemanagement-Plattform von EcoFlow. Diese wurde entwickelt, um euch bei der effizienten Steuerung eures Energieverbrauchs zu unterstützen. OASIS 3.0 analysiert unter anderem Stromtarife, Wetterprognosen, Verbrauchsmuster im Haushalt sowie den Status angeschlossener Geräte und optimiert die Energienutzung automatisch.

Dazu gesellt sich EcoFlow EcoBot. Dabei handelt es sich um einen KI-gestützten Energieassistenten, der die Interaktion mit dem Energiesystem über natürliche Sprache ermöglicht. Ihr könnt Einstellungen anpassen, Energiepläne erstellen und Empfehlungen erhalten, ohne komplexe Menüs oder Zeitpläne konfigurieren zu müssen.

OCEAN 2 ist da

Zum guten Schluss präsentiert EcoFLow noch OCEAN 2. Das Portfolio umfasst OCEAN 2 Dreiphasensysteme, OCEAN 2 Einphasensysteme sowie OCEAN 2 Plus Einphasensysteme mit Leistungen von 3 kW bis 15 kW.

Zudem stellt EcoFlow eine neue OCEAN 2 Batterie mit 8 kWh Kapazität vor. Sie ist mit bestehenden PowerOcean- und OCEAN-2-Systemen kompatibel und ermöglicht eine flexible Erweiterung der Speicherkapazität innerhalb des EcoFlow-Energieökosystems.

Die OCEAN 2 Serie eignet sich sowohl für Innen- als auch Außeninstallationen und vereint Energiespeicherung, Notstromversorgung und intelligentes Energiemanagement auf Basis von OASIS 3.0.

Die Plattform unterstützt mehr als 500 Anbieter dynamischer Stromtarife sowie die Integration von über 35 Smart-Home-Marken. Dadurch können Energieerzeugung, Speicherung, Verbrauch und das Laden von Elektrofahrzeugen zentral über eine einzige Benutzeroberfläche koordiniert werden.