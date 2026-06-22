Anfang dieses Monats hatte Apple im Rahmen der WWDC 2026 einen ersten Ausblick auf die kommenden großen Updates auf iOS 27 und iPadOS gegeben und gleichzeitig eine erste Beta veröffentlicht. Ab sofort steht die Beta 2 auf den Apple Servern bereit.

Apple veröffentlicht Beta 2 zu iOS 27 & iPadOS 27

Der Anfang ist gemacht. Apple hat iOS 27 und iPadOS 27 angekündigt und bereits die Beta 1 zur Verfügung gestellt. Ab sofort wartet die Beta 2 auf eingetragene Entwickler. Die Installation erfolgt in gewohnter Manier direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates.

Mit den kommenden Updates auf iOS 27 und iPadOS 27 setzt Apple in erster Linie auf Apple Intelligence, Siri Ai und leistungsstarke Fähigkeiten, die euren Alltag verbessern sollen. Apps werden intelligenter und noch nützlicher – mit leistungsstarken Bearbeitungsfunktionen in Fotos, intelligenten Tools für ein personalisiertes Surferlebnis in Safari, der Möglichkeit, mit Passwörter die Sicherheit zu verbessern, sowie dem neuen Image Playground, mit dem sich fotorealistische Bilder erstellen lassen, und mehr.

Darüberhinaus setzt Apple auf ein beschleunigtes System. Apps sollen spürbar schneller laufen und Foto sollen beispielsweise deutlich schneller nach der Aufnahme in der Foto-Mediathek zur Verfügung stehen.

Welche Neuerungen die Beta 2 mit sich bringt, ist aktuell noch nicht bekannt. Sobald uns diese Informationen vorliegen, werden wir nachberichten. Ab Juli wird Apple auch eine öffentliche Beta zu iOS 27 und iPadOS 27 für Teilnehmer am Apple Beta Programm veröffentlichen. Im September erfolgt dir finale Freigabe für alle Anwender.

Update 19:30 Uhr: Die Beta 2 zu macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 und tvOS 27 ist ebenfalls da.