Mit der zweiten Beta von iOS 27 zeigt Apple erstmals, wie die überarbeiteten Schreibfunktionen von Apple Intelligence aussehen. Wie 9to5Mac berichtet, übernimmt ein System namens „Write with Siri“ die Aufgaben der bisherigen Schreibwerkzeuge.

Siri übernimmt die Textbearbeitung direkt im Eingabefeld

Sobald man in Notizen oder einer anderen App mit den Standard-Textfeldern des Systems arbeitet, taucht die Funktion über der Tastatur auf. Vor der ersten Eingabe steht in der Vorschlagsleiste eine gut sichtbare Schaltfläche für „Write with Siri“. Wer sie ignoriert und einfach lostippt, bekommt stattdessen ein kleineres Siri-Symbol neben den drei üblichen Wortvorschlägen angezeigt.

Ein Tipp auf die Siri-Schaltfläche öffnet ein Eingabefeld, das aus der Dynamic Island herauswächst. Dort beschreibt man in eigenen Worten, was mit dem aktuellen Text geschehen soll. Anders als die alten Schreibwerkzeuge ist das Ganze eng mit Siri verzahnt, sodass sich auch Informationen aus dem persönlichen Kontext in die Textbearbeitung einbeziehen lassen. Dabei kann neuer Text erzeugt, vorhandener Text Korrektur gelesen oder ein Dokument in einen anderen Stil umgeschrieben werden. Die bekannte Leiste der bisherigen Schreibstile mit Vorgaben wie „freundlich“ oder „professionell“ ist in der neuen Version verschwunden.

Lässt man Siri ein Dokument umschreiben, das schon einen Inhalt enthält, nimmt der Assistent die Änderungen vor und blendet danach am unteren Bildschirmrand eine Übersicht ein. Sie zeigt den Text vor und nach der Bearbeitung, bietet Schaltflächen zum schnellen Rückgängigmachen und mehr.

Aufrufen lässt sich „Write with Siri“ auch ganz ohne Tastendruck. Per Sprachbefehl erkennt Siri AI über den Bildschirmkontext, dass man etwas Textbezogenes in der gerade geöffneten App ausführen möchte.

„Write with Siri“ ist auch unter macOS Golden Gate verfügbar. In iOS 27 und iPadOS 27 hat Apple Siri AI zunächst weder für die Europäische Union noch für China vorgesehen. Da „Write with Siri“ direkt mit dem neuen Assistenten zusammenarbeitet, ist nicht gesichert, wann die überarbeitete Schreibfunktion hierzulande für das iPhone und iPad verfügbar sein wird.