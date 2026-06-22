Wer mit dem Kauf eines iPhone 17 liebäugelt, sollte sich möglicherweise auf höhere Preise einstellen. Neue Berichte deuten darauf hin, dass Apple die Preise für Teile seiner iPhone-Reihe bereits in naher Zukunft anheben könnte.

Hintergrund ist die angespannte Lage auf dem Speicherchip-Markt. Die Kosten für DRAM- und NAND-Speicher sind in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen, da KI-Unternehmen große Mengen an Speicher für Rechenzentren aufkaufen. Apple bekommt diese Entwicklung zunehmend zu spüren.

Tim Cook: Preiserhöhungen sind „unvermeidlich“

Für Aufsehen sorgten jüngste Aussagen von Apple-CEO Tim Cook. In einem Interview erklärte er, dass Preiserhöhungen bei Apple-Produkten mittlerweile „unvermeidlich“ seien. Apple habe die steigenden Kosten lange selbst getragen, könne dies aber nicht dauerhaft fortsetzen. Welche Produkte konkret betroffen sein werden, ließ Cook offen.

Analysten rechnen deshalb damit, dass insbesondere die kommenden iPhone-Modelle teurer werden könnten. Bereits früher gab es Prognosen, wonach Apple die Preise einzelner iPhone-17-Modelle um 50 bis 100 Dollar anheben könnte. Besonders die Pro-Varianten gelten als Kandidaten für eine Preiserhöhung.

Nicht alle Modelle gleichermaßen betroffen

Interessanterweise gehen einige Analysten davon aus, dass Apple den Einstiegspreis des Standard-iPhones möglichst stabil halten möchte. Stattdessen könnten vor allem das iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und möglicherweise das iPhone 17 Air teurer werden. Damit würde Apple die zusätzlichen Kosten vor allem im Premium-Segment weiterreichen.

Apple hat die Preise seiner Basis-iPhones über viele Jahre weitgehend konstant gehalten. Daher wäre eine selektive Preiserhöhung bei den höherpreisigen Modellen durchaus nachvollziehbar.

KI-Boom treibt die Kosten

Der eigentliche Auslöser liegt nicht bei neuen Funktionen oder höheren Entwicklungskosten, sondern bei der weltweiten Nachfrage nach Speicherchips. Durch den KI-Boom haben sich die Preise für bestimmte Speicherkomponenten teilweise vervielfacht. Gleichzeitig benötigen moderne Smartphones immer mehr Arbeitsspeicher und Speicherplatz, insbesondere für lokale KI-Funktionen.

Fazit

Noch hat Apple keine offiziellen Preisanpassungen angekündigt. Die Aussagen von Tim Cook und die Einschätzungen mehrerer Analysten deuten jedoch darauf hin, dass Preissteigerungen bei einigen iPhone-17-Modellen durchaus bevorstehen könnten. Besonders die Pro-Geräte stehen dabei im Fokus. Wer ohnehin einen Kauf plant, sollte die Preisentwicklung in den kommenden Wochen im Auge behalten. Mark Gurman ist auf X der Auffassung, dass Apple die Preiserhöhung mit seiner jährlichen Back-to-School-Promo kombinieren könnte, die in den USA traditionell Ende Juni startet. Von daher wäre eine zeitnahe Preiserhöhung für Apple Produkte zeitnah zu erwarten.