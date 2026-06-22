Seit längerer Zeit warten wir auf eine neue Apple TV Generation sowie neue HomePods. Schlussendlich dürfte Siri das Zünglein an der Waage gewesen sein. Ohne neue Siri wollte Apple offenbar keine neues Apple TV 4K und keine neuen Lautsprecher auf den Markt bringen. Nachdem Siri AI und neue Apple Intelligence Funktionen angekündigt wurden, werden ein neues Apple TV 4K sowie neue HomePods im Herbst 2026 erwartet.

Neues Apple TV 4K für Herbst 2026 erwartet

Mark Gurman von Bloomberg hat über das Wochenende die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletter veröffentlicht und mit dieser kommende Apple Neuheiten thematisiert. Unter anderem sprach der Apple-Insider über neue Produkte, die seit längerem in der Gerüchteküche umhergeistern: ein neues Apple TV 4K sowie neue HomePods.

Gurman gab folgendes zu Protokoll

Schließlich befinden sich sowohl das neue Apple TV als auch der HomePod mini mit Apple Intelligence bereits in einem sehr fortgeschrittenen Teststadium. Es würde mich überraschen, wenn sie nicht ebenfalls noch in diesem Jahr auf den Markt kämen. Man sollte bei diesen Geräten jedoch keine großen Änderungen erwarten – abgesehen von der Unterstützung für die neue Siri und möglicherweise einer überarbeiteten Apple-TV-Fernbedienung.

Ein neuer „großer“ HomePod mit ähnlichen Verbesserungen ist ebenfalls zu erwarten.

Folgende Neuerungen werden allgemein erwartet

Siri-KI

Überarbeitete Fernbedienung

Weitere Apple-Intelligence-Funktionen

Siri-KI wurde im Zusammenhang mit tvOS 27 auf der WWDC überhaupt nicht erwähnt – wahrscheinlich, weil für die Unterstützung neue Hardware erforderlich ist. Die überarbeitete Fernbedienung könnte möglicherweise mit einem neuen Ultra-Wideband-Chip ausgestattet werden, wie ihn auch der AirTag 2 für die „Genaue Suche“ (Precision Finding) nutzt.