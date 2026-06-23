Nicht nur der Sommer startet dieser Tage so richtig durch, auch der Amazon Prime Day befindet sich in der heißen Phase. Ab sofort und nur für kurze Zeit könnt ihr bares Geld sparen. Aiper – unter anderem bekannt durch kabellose Poolrooter – setzt den Rotstift an und bietet euch bis zu 35 Prozent Rabatt auf verschiedene Produkte.

Prime Day 2026: Aiper reduziert die Preise

Aiper hat die Preise seiner Produkte vorübergehend drastisch reduziert. Besonders im Mittelpunkt stehen dabei intelligente Lösungen für die automatisierte Pool- und Gartenpflege: Während der neue Scuba V3 mit kognitiver KI-gestützter Navigation und adaptiver Poolreinigung zu den größten Prime-Day-Angeboten zählt, bringt IrriSense 2 smarte Mehrzonen-Bewässerung und wetterbasierte Automatisierung in den Gartenalltag. Hier findet ihr alle Aiper Angebote zum Prime Day 2026.

Scuba V3 mit kognitiver KI-gestützter Poolreinigung

Mit dem Scuba V3 bietet Aiper eine intelligente Lösung für die automatisierte Reinigung privater Pools. Das Modell kombiniert kognitive KI-gestützte Navigation mit adaptiver Routenplanung und automatisierten Reinigungsplänen.

Eine frontseitige KI-Kamera erkennt mehr als 20 verschiedene Arten von Verschmutzungen und priorisiert gezielt stark verschmutzte Bereiche im Pool. Vorübergehend erhaltet ihr ein Scuba V3 für nur 899 Euro statt 1299 Euro.

IrriSense 2 bringt smarte Bewässerung in den Garten

Mit IrriSense 2 erweitert Aiper sein Ökosystem um eine intelligente Lösung für die automatisierte Gartenbewässerung. Das System ermöglicht die Steuerung von bis zu zehn Bewässerungszonen und kombiniert wetterbasierte Automatisierung mit einer unkomplizierten Einrichtung ohne Graben oder feste Installation. Während der Prime-Day-Deals ist das System auf Amazon für 399 Euro statt 599 Euro erhältlich und damit um 33 Prozent reduziert.

Weitere Highlights