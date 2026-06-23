Anfang dieses Monats hatte Amazon seinen Prime Day 2026 angekündigt. Vor wenigen Augenblicken ist dieser nun gestartet. Allerdings findet das Shopping-Event nicht nur am heutigen Dienstag, sondern im Zeitraum vom 23. bis 26. Juni 2026 statt. Seid ihr noch kein Prime-Mitglied? Kein Problem. Ihr könnt Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen und vom Prime Day 2026 profitieren. Ein Highlight ist zum Beispiel, dass sich Prime Kunden Audible 3 Monate lang gratis sichern können.

Amazon Prime Day 2026 ist gestartet

Ab sofort und bis zum 26. Juni können Prime-Mitglieder vom Prime Day 2026 profitieren. Während des viertägigen Shopping-Events erhalten Prime-Mitglieder exklusiven Zugang zu hunderttausenden Angeboten in 35 Kategorien. Egal, ob ihr euch für Elektronik, Beauty, Bekleidung Küche oder Haushalt interessiert, ihr werdet sicherlich fündig. Bereits vor dem offiziellen Start könnt ihr euch bereits das ein oder andere Schnäppchen sichern.

Genau wie in den vergangenen Jahren umfasst der Prime Day auch in diesem Jahr spannende Angebote für Audible, Amazon Music Unlimited, Prime Video und mehr. Zudem reduziert Amazon auch seine eigene Hardware.

Übersicht

Amazon Prime Day 2026 vom 23. bis 26. Juni

Exklusiver Zugang zu hunderttausenden Angeboten für Prime-Mitglieder in 35 Kategorien.

An dieser Stelle sie noch einmal explizit erwähnt, dass eine Prime-Mitgliedschaft Voraussetzung für die Teilnahmen am Prime Day ist. Solltet ihr bis dato kein Prime Mitglied sein, so könnt ihr den Service 30 Tage lang kostenlos testen und vom Prime Day profitieren. In den kommenden Tagen werden wir euch immer mal wieder auf die Highlights des Amazon Prime Day 2026 aufmerksam machen.

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