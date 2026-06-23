Der Amazon Prime Day ist gestartet und beschert uns noch bis zum 26. Juni 2026 tausende Angebote. Auch Anker ist mit von der Partie und präsentiert passend zur laufenden Fußball-WM und dem offiziellen Start der Prime Days die besten Tech-Deals für den Sommer. Ein Highlight ist der Eufy C15 Mähroboter für 799 Euro.

Anker startet Prime Day Angebote

Die heiße Phase der Fußball-WM rückt langsam aber sicher näher. Dies nimmt Anker zum Anlass, um seine „Leistungsträger“ in den Mittelpunkt zu rücken und drastisch zu reduzieren. Allen voran die smarte Sicherheitskamera eufyCam S4, die als persönlicher „Videobeweis“ an der Haustür für lückenlosen Überblick sorgt – Tag und Nacht, ganz ohne strittige Entscheidungen. Ebenfalls in der Startelf: die eufy Mähroboter für den perfekten Stadionrasen im Garten und leistungsstarke Beamer für das ultimative Spielerlebnis.