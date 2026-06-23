Seit Kurzem steht die zweite Beta zu iOS 27 zur Verfügung. Aus den begleitenden Release-Notes für Entwickler geht hervor, dass Apple das AirPort-Dienstprogramm in Kürze einstampfen wird.

Apple stampft AirPort-Dienstprogramm bald ein

Mit den Release-Notes zu den neuen Beta-Versionen gibt Apple nicht nur zu verstehen, dass eine neue Beta-Firmware für die AirPods Max 2 bereitsteht, sondern auch , dass das Unternehmen das AirPort-Dienstprogramm bald aus dem App Store entfernen wird.

In den Release-Notes zur iOS 27 Beta 2 heißt es

Das AirPort-Dienstprogramm steht im App Store nicht mehr für neue Downloads zur Verfügung. Wenn Sie die App bereits zuvor geladen haben, können Sie sie weiterhin erneut laden. Bei der Verwendung des AirPort-Dienstprogramms unter iOS 27 oder neuer kann die Funktionalität nicht gewährleistet werden. (158364073)

Apple hat bis dato noch kein offizielles Datum bekannt gegeben, ab wann die App nicht mehr über den App Store als Download bereitsteht. Aktuell warnt das Unternehmen lediglich davor, dass die App bald nicht mehr verfügbar sein wird und möglicherweise unter iOS 27 und macOS 27 Golden Gate oder zukünftigen Versionen nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass macOS 27 die Unterstützung für die von Apples eingestellter Time Capsule verwendeten Dateifreigabeprotokolle einstellen wird, wodurch diese nicht mehr als Ziel für Time Machine-Backups dienen können.