Der Amazon Prime Day 2026 ist im vollen Gange und auf verschiedene Angebote haben wir euch bereits aufmerksam gemacht. Auf ein weiteres Highlight möchten wir euch nun hinweisen. Amazon hat die Apple Watch 11 sowie die Apple Watch Ultra 3 drastisch reduziert. Dabei stehen verschiedene Modelle, Farben und Armband-Kombinationen zur Auswahl.

Amazon reduziert vorübergehend Apple Watch Ultra 2 und Apple Watch 11

Blickt man auf die aktuellen Amazon Prime Day Deals, so zeigt sich, dass Apple allerhand Apple Produkte drastisch im Preis gesenkt hat. Neben den AirPods Pro 3, AirPods 3, Apple Pencil und Co. stehen verschiedene Apple Watch 11 und Apple Watch Ultra 3 im Mittelpunkt.

Wir blicken exemplarisch auf verschiedene Modelle. Die Apple Watch Series 11 GPS 46 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Space Grau und Sportarmband in Schwarz (M/L) kostet aktuell nur 369 Euro statt 479 Euro (-23%). Die Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Diamantschwarz und Sportarmband in Schwarz (S/M) schlägt aktuell mit 499 Euro statt 599 Euro zu buche (-17%).

Für die Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49 mm mit robustem Titangehäuse in Natur und Ocean Armband in Maritimblau berechnet Amazon derzeit nur 785 Euro statt 899 Euro (-13%).

Alle Apple Watch Deals zum Prime Day findet ihr hier.

Apple Watch Series 11 GPS 46 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Space Grau und Sportarmband in... BLUTHOCHDRUCK MITTEILUNGEN – Die Apple Watch Series 11 kann Anzeichen für chronischen...

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