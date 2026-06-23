Tata Electronics zählt zu den wichtigsten Fertigungspartnern von Apple außerhalb Chinas. Nun hat das indische Unternehmen einen Cyberangriff auf die eigenen Systeme bestätigt, in dessen Folge vertrauliche Apple-Unterlagen im Darknet aufgetaucht sind.

Erpressergruppe soll mehr als 200.000 Dateien verbreitet haben

Tata Electronics sprach am Montag von einem „Cybersicherheitsvorfall“, den man auf einigen Systemen festgestellt habe. Gegenüber Reuters haben Sicherheitsforscher mitgeteilt, dass die Ransomware-Gruppe „World Leaks“ mehr als 200.000 Dateien von Apple und Tesla offengelegt hat. Beide Konzerne gehören zu den Kunden des indischen Zulieferers.

Den eigenen Angaben zufolge bemerkte Tata den Vorfall vor einigen Wochen und leitete umgehend Gegenmaßnahmen ein. Auf den laufenden Betrieb habe der Angriff keine Auswirkungen gehabt. Apple selbst äußerte sich nicht öffentlich, allerdings berichtete eine mit dem Vorgang vertraute Person gegenüber Reuters, dass der Konzern den Fall untersucht und eine vollständige Analyse läuft. Tata soll im Kontext des Angriffs eine Lösegeldforderung erhalten haben, eine Bestätigung dazu gab es nicht.

Bauteil-Spezifikationen und Mitarbeiterdaten

Viele der geleakten Dateien enthalten den Berichten zufolge Konstruktionsunterlagen und Spezifikationen für Bauteile. Ein 52-seitiges Dokument enthält demnach Apples interne Kennzeichnungen und beschreibt Prüfstandards für die Leiterplatten-Komponenten des iPhone. Daneben sollen sich E-Mails, mehrere Jahre umfassende Ereignisprotokolle sowie Passkopien von Mitarbeitern in den Daten befinden.

Reuters konnte die Echtheit der Dokumente nicht überprüfen. Den Sicherheitsforschern zufolge liegen die Dateien spätestens seit dem 10. Juni im Darknet. Für Tata kommt der Vorfall zu einer sehr ungünstigen Zeit. Das Unternehmen will seine Rolle als Apple-Fertiger weiter ausbauen, steht aber zugleich wegen eines anderen Falls unter Druck. In der Nähe eines Werks, in dem iPhone-Bauteile entstehen, untersuchen indische Behörden den Verdacht, dass nahegelegene Ackerflächen verunreinigt wurden.