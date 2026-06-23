Amazon hat sein Shopping Event „Prime Day 2026“ gestartet und zahlreiche Hersteller sind mit von der Partie und haben den Rotstift angelegt. Dreame ist ebenfalls an Bord und bietet attraktive Angebote auf Saugroboter, Nass- und Trockesauger, Stabstaubsauger, Mähroboter und Beauty-Produkte. Eine Übersicht aller Produkte, die bis zum 28. Juni 2026 reduziert sind, findet ihr hier.

Dreame-Angebote im Überblick

Dreame nutzt die Gelegenheit des Prime Day 2026 und bietet attraktive Preisvorteile auf eine Vielzahl smarter Helfer für Haushalt, Garten und Beauty.

Zum Prime Day reduziert Dreame mehrere Modelle seiner aktuellen Saugroboter-Serie. Mit bis zu 20.000 Pa Saugleistung und dem ProLeap-System zur Hindernisüberwindung übernimmt der X50 Ultra Complete die Bodenreinigung weitgehend autonom. Dank VersaLift-Navigation erreicht er auch schwer zugängliche Bereiche unter Möbeln. Dreame X50 Ultra Complete White erhaltet ihr vorübergehend für 719 Euro statt 999 Euro.

dreame X50 Ultra Complete Saugroboter mit Wischfunktion,20.000Pa Saugkraft,6 cm Hindernisfreiheit... Schwellen und Hindernisse überwinden: Mit seinen einfahrbaren Roboterbeinen überwindet der X...

Einfaches Reinigen unter Sofas und mehr: Die VersaLift Navigation senkt die Höhe des X50 Ultra...

Der L10s Ultra Gen 3 kombiniert starke Reinigungsleistung mit intelligenter Navigation und automatisierten Wartungsfunktionen. Damit eignet sich das Modell als komfortabler Einstieg in die Premium-Robotik von Dreame. Dieses Produkt erhaltet ihr für kurze Zeit für 379 Euro statt 499 Euro.

DREAME L10s Ultra Gen 3 Kit Saugroboter mit Wischfunktion mit einer Saugkraft von 25.000 Pa... 25.000 Pa starke Saugleistung: Reinigen Sie mühelos Hartböden, Teppiche und Läufer mit der...

Entfernt mühelos Schmutz aus Ecken: Das L10s Ultra Gen 3 Kit verlängert die Seitenbürste und die...

Der Mähroboter A2 1200 übernimmt die Rasenpflege selbstständig und wurde für Grundstücke bis 1.200 Quadratmeter entwickelt. Moderne Sensorik und intelligente Navigation sorgen dabei für ein präzises Schnittbild. Hier werden vorübergehend nur 995 Euro statt 1399 Euro fällig.

Alle Dreame-Angebote zum Prime Day findet ihr hier.