Apples Services-Chef Eddy Cue ist beim „Cannes Lions International Festival of Creativity“ als „Entertainment Person of the Year 2026“ ausgezeichnet worden. Cue nahm den Preis während der Eröffnungszeremonie entgegen. Auf der Veranstaltung sprachen er und der Filmproduzent Jerry Bruckheimer auch über eine Fortsetzung von „F1“ und einen neuen Film rund um UFO-Verschwörungen.

Cue spricht von Qualität statt Quantität

Dass Eddy Cue die Auszeichnung bekommen würde, hatte das Festival schon im Mai bekannt gegeben. Simon Cook, CEO der Cannes Lions, lobte ihn damals für Plattformen und Angebote, mit denen sich verändert hat, wie das Publikum mit Kultur in Berührung kommt. Im Zuge der Preisverleihung hatte Cue gemeinsam mit dem Produzenten Jerry Bruckheimer die Keynote des Festivals gehalten.

„Wir wollten nie die Größten sein, sondern die Besten“, sagte Cue über Apple TV bei der Verleihung des Preises. Als Apple vor gut sechs Jahren mit dem Streamingdienst startete, ging es ihm zufolge darum, einen Ort zu schaffen, an dem die weltweit besten Geschichtenerzähler arbeiten können. Geschichten verbinden Menschen über Sprachen und Kulturen hinweg. Darin sieht Cue den Kern von Apples Anspruch.

In einer Mitteilung würdigte Apple dann auch Cue als zentrale Figur beim Aufbau des hauseigenen Unterhaltungsgeschäfts. Er verantwortet neben Apple TV unter anderem Apple Music, Apple Podcasts, Apple Books, Apple Pay, Apple News, Apple Fitness+, die Apple Card, Apple Maps und iCloud sowie die Produktivitäts- und Kreativ-Apps des Konzerns. Laut Apple startete Apple TV vor gut sechs Jahren als reiner Streamingdienst mit eigenen Produktionen und gehört heute zu den am meisten ausgezeichneten Angeboten der Branche.

Zweite F1-Verfilmung und UFO-Verschwörungen

Schon während der Keynote am Nachmittag hatten Cue und Bruckheimer laut The Hollywood Reporter durchblicken lassen, dass Apple an einem zweiten F1-Film arbeiten will. Bruckheimer kündigte an, einen weiteren Teil anzugehen, und nannte dabei erneut Regisseur Joseph Kosinski, der zuvor „F1“ und „Top Gun: Maverick“ inszeniert hat. Wie Cue anmerkte, war „F1“ sogar der bisher erfolgreichste Film mit Brad Pitt. Cue rechnet damit, dass auch ein zweiter Teil viele Zuschauer findet.

Daneben sprachen die beiden über ein weiteres gemeinsames Projekt von Bruckheimer und Kosinski für Apple TV, einen Thriller rund um UFO-Verschwörungen. Bruckheimer verglich den Stoff mit dem Polit-Drama „Die Unbestechlichen“ und beschrieb ihn als Geschichte darüber, was Regierungen im Umgang mit unbekannten anomalen Phänomenen über Jahre verschwiegen haben. Laut Bruckheimer geht es um zwei frühere Regierungsmitarbeiter, die solche Anomalien beobachtet hatten, viele Fragen stellten und dabei immer wieder auf verschlossene Türen stießen.