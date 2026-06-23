Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die zweite Beta zu iOS 27 für Entwickler freigegeben. Mittlerweile ist die neue Vorabversion auf allerhand Endgeräten installiert und immer mehr Neuerungen werden bekannt. Bis zur finalen Version, die im September freigegeben wird, werden noch zahlreiche Anpassungen erfolgen, Fehler beseitigt und neue Funktionen implementiert werden.

iOS 27 Beta 2: Das ist neu

Write with Siri

In Notizen, Mail, Nachrichten und weiteren Apps gibt es jetzt eine neue Schaltfläche „Mit Siri schreiben“ oberhalb der Tastatur. Dadurch lässt sich die Option zur Verwendung von Siri zum Schreiben leichter finden. In der ersten Betaversion war die Funktion „Mit Siri schreiben“ nur verfügbar, wenn Text markiert war.

New in iOS 27 beta 2: Write with Siri button is now on the keyboard pic.twitter.com/fxGZYkWaL8 — Aaron (@aaronp613) June 22, 2026

Siri-Sprachanpassung

Die Siri-Sprachanpassungsfunktion, die auf dem iPhone 17 Pro und iPhone Air verfügbar ist, zeigt nun für die Optionen Tempo und Ausdrucksstärke den Hinweis „Demnächst verfügbar“.

Wallet-App: Neue Insights-Funktion

Die Wallet-App verfügt über eine neue Funktion namens „Insights“ , die durch Antippen des Drei-Punkte-Symbols in der oberen rechten Ecke aufgerufen werden kann.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Insights-Funktion noch nicht vollständig implementiert. Es gibt allerdings einen neuen Willkommens-Bildschirm, der auf die kommenden Neuerungen hinweist. Nutzer können ihre Konten mit der Wallet-App verknüpfen mit Wallet verknüpfen können, um Ausgaben, wiederkehrende Transaktionen, Kontostände und mehr einzusehen.

Wallet-App: eigene Pässe erstellen

Bei der Funktion „Pass erstellen“ stehen euch bei der Farbauswahl Texturoptionen zur Verfügung.

New in iOS 27 beta 2: Texture options in wallet pass creation pic.twitter.com/WYM510vYsT — Aaron (@aaronp613) June 22, 2026

Apple TV

Mit der iOS 27 Beta 2 habt ihr die Option, Apple TV aus der Ferne über die Home-App zu aktualisieren (ähnliche wie die HomePods).

RCS

Apple hat die Möglichkeit hinzugefügt, in einer RCS-Konversation mit einem Android-Nutzer auf eine bestimmte Nachricht zu antworten. Genau wie bei einer iMessage müsst ihr lange auf die Nachricht tippen, um direkt auf diese Nachricht antworten zu können.

New on iOS 27 beta 2: you can now reply to RCS messages pic.twitter.com/14CZWCYyIo — Aaron (@aaronp613) June 22, 2026

iOS 27 zeigt Reaktions-Emojis auch korrekt auf Bildern und Videos an. In iOS 26 wurde anstelle des Emojis eine Textbeschreibung wie „x fand das Bild gut“ verwendet. In iOS 27 wird das Emoji nun direkt auf dem Bild oder Video angezeigt, genau wie in einer iMessage-Konversation.

iCloud Backup Benachrichtigungen

Im Programmcode der iOS 27 Beta finden sich Hinweise darauf, dass Apple zukünftig eine Benachrichtigung versendet, wenn ein iCloud Backup fehlschlägt. Die Nachricht liest sich wie folgt

„Es gibt ein Problem mit unserem Server, daher können Sie Ihr Gerät momentan möglicherweise nicht sichern oder wiederherstellen. Versuchen Sie es später erneut“

AirPods Dienstprogramm

Das AirPods Dienstprogramm wird unter iOS 27 nicht mehr zum Download bereitstehen. Diejenigen, die die Apple bereits installiert haben, werden diese auch weiterhin herunterladen können. Apple kann aber keine vollständige Kompatibilität unter iOS 27 garantieren.

Visuelle Intelligenz

In den Siri-Einstellungen gibt es eine neue Option für visuelle Intelligenz. Die Funktion „Markieren und Bildersuche“ ist standardmäßig deaktiviert. Laut Apple werden beim Markieren von Motiven automatisch Bilder an Drittanbieter gesendet, um ähnliche Bilder zu finden.

Kamera-App

Wenn eine versteckte Kamerafunktion wie die Belichtungsanpassung aktiviert ist, werden nun gelbe Markierungen um die Schaltfläche „Kamerawerkzeuge“ angezeigt

HomeKit-Kameras

Durch langes Drücken auf eingehende Benachrichtigungen von HomeKit Secure Video-Kameras könnt ihr das Video in der Übersicht ansehen und Lichter in der Nähe der Kamera einschalten.

Wetter-App

Die hellblaue Schrift in der Wetter-App wurde aktualisiert und ist nun heller und leuchtender, um die Lesbarkeit zu verbessern. Niederschlagsmenge, Wetterbeschreibung und Windgeschwindigkeit (in Meilen pro Stunde) werden jetzt in der helleren Farbe angezeigt.

Siri-App

In der Siri-App gibt es eine neue Option, mit der man mehrere Konversationen zum Löschen auswählen kann.

Fotos-App

Die KI-Tools können jetzt auch für RAW-Bilder angewandt werden.