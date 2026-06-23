Samsung Display hat von Apple die Freigabe für die Modulfertigung der OLED-Panels erhalten, die im ersten faltbaren iPhone stecken sollen. Wie das südkoreanische Fachmagazin TheElec unter Berufung auf Branchenkreise berichtet, laufen Teile der Back-End-Fertigung im vietnamesischen Werk bereits. Zunächst geht es um eine Bestellung über rund drei Millionen Panels, deren Auslieferung noch in diesem Jahr ansteht.

Samsung Display liefert exklusiv aus Vietnam

Vor der Freigabe muss ein Zulieferer nachweisen, dass die Endmontage zuverlässig und in gleichbleibender Qualität gelingt. Apple verlangt dafür eine Ausbeute von mindestens 70 Prozent, die Samsung Display im Fall der Panels für das faltbare iPhone mit Endwerten von über 80 Prozent übertroffen haben soll.

Den Auftrag hat sich Samsung Display über einen Dreijahresvertrag als alleiniger Lieferant gesichert, sodass Apple die faltbaren Displays in diesem Zeitraum von keinem anderen Hersteller bezieht. Die Back-End-Bearbeitung übernimmt das Werk in Vietnam, wo vor der Endkontrolle und dem Versand noch die Treiberschaltungen, flexible Leiterplatten und Schutzkomponenten hinzukommen. Von den rund 80 Fertigungslinien dort sind aktuell etwa 50 in Betrieb, womit für die überschaubare Bestellung über drei Millionen Einheiten reichlich Kapazität ungenutzt bleibt.

Bei den Panels kommt voraussichtlich die Color-Filter-on-Encapsulation-Technik zum Einsatz, die ohne Polarisator auskommt und den Farbfilter direkt auf die Verkapselungsschicht setzt. Hinzu kommt Samsungs neuestes OLED-Materialpaket M16, das gegenüber den Vorgängern bei Helligkeit, Farbwiedergabe, Lebensdauer und Energieeffizienz zulegen soll.

Zum faltbaren iPhone selbst kursieren bislang nur Gerüchte. Die Rede ist von einem „iPhone Ultra“ mit einem inneren Display mit 7,8 Zoll und einem äußeren mit 5,5 Zoll, dazu Touch ID statt Face ID, einem A20-Chip und Apples eigenem C2-Modem. Der Einstiegspreis soll bei rund 2.000 US-Dollar liegen.