Vor wenigen Wochen hat Amazon den Prime Day 2026 für den 23. bis 26. Juni angekündigt. Ein Blick auf den Kalender zeigt, dass das Shopping-Event am heutigen Tag gestartet ist und tausende Angebote auf Schnäppchenjäger warten. Auch Eve – Hersteller von Smart Home Geräten – ist mit von der Partie und hat seine Produkte drastisch im Preis gesenkt. Einige Produkte erreichen im Rahmen des Prime Days ihre „Allzeit-Tief-Preise“. Highlights sind sicherlich Eve Cam für 79,99 Euro (47 Prozent Rabatt) und Eve Energy für 29,99 Euro (25 Prozent Rabatt).

Prime Day Deals von Eve

Wer Zuhause und Garten in sicheren Händen weiß, fährt beruhigt in den Urlaub. Mit den Innen- und Außenkameras Eve Cam und Eve Outdoor Cam sowie dem intelligenten Bewässerungsregler Eve Aqua erhält man Benachrichtigungen, sobald im oder um das Haus herum etwas passiert, und man kann sich darauf verlassen, dass der Garten jeden Tag bewässert wird. Diese drei Produkte sind im Rahmen des Amazon Prime Day mit Rabatten von bis zu 50 Prozent erhältlich und bieten somit eine hervorragende Möglichkeit, das Urlaubsbudget zu schonen. Das ist aber längst noch nicht alles, was Eve im Rahmen des Prime Das für Kunden bereithält. Hier findet ihr alle Eve-Angebote zum Prime Day.

Highlights

Eve Aqua (Apple Home): Smarte Bewässerungssteuerung per App oder Siri - auch von unterwegs... Eve Aqua erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Steuern Sie Rasensprenger oder Bewässerungssysteme per App, Siri oder direkt am Gerät. Oder legen...

Eve Cam - Smarte Innenkamera, 1080p-Auflösung, WLAN, 100 Prozent Privatsphäre, HomeKit Secure... Eve Cam erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Behalten Sie mit Eve Cam Ihr Zuhause jederzeit im Blick und erhalten Sie Mitteilungen auf Ihr iPhone...

Keine Produkte gefunden.

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Eve Energy (Matter) – Smarte Steckdose, Verbrauchsmessung, App-/Sprachsteuerung... App- und Sprachsteuerung – Leuchten und Geräte per Sprache oder App ein- und ausschalten.

Automatisch schalten – Geräte automatisieren, und sie zu einer bestimmten Zeit, nach Anwesenheit...

Eve Energy (Matter) 4er Set – Smarte Steckdose, Verbrauchsmessung, TÜV-zertifiziert, Matter... Leuchten und Geräte per App, Sprache oder Taste ein-/ausschalten und von unterwegs oder nach...

Geräte automatisch zu einer bestimmten Zeit ein- oder ausschalten und Szenen erstellen, um mehrere...

Eve Weather (Matter) – Smarte Wetterstation, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wettertrend... Google, Alexa oder Siri nach der Temperatur und Luftfeuchtigkeit direkt vor der Haustür fragen.

Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Wettertrend immer im Blick behalten.

Eve Energy Outdoor (Matter): Smarte Außensteckdose, Feuchtraumsteckdose, IP44, Aufputz... Leuchten, Pumpen und andere Außengeräte per Sprache oder App ein- und ausschalten, von unterwegs...

Geräte automatisieren und sie zu einer bestimmten Zeit ein- oder ausschalten und Szenen erstellen...