Der Prime Day 2026 ist im vollen Gange und zahlreiche Händler haben ihre Produkte radikal im Preis reduziert. Auch Segway Navimow ist mit seinen beliebten Mährobotern mit von der Partie und hat diese im Preis gesenkt. Highlight ist ohne wenn und aber der Segway Navimow i210 LiDAR Pro für nur 1199 Euro (inkl. Gratis-Garage).
Segway Navimow i210 LiDAR Pro radikal im Preis gesenkt
Ab sofort und bis zum 26. Juni 2026 bietet Segway Navimow den Segway Navimow i2 LiDAR Pro (UVP: 1.599 Euro) für Flächen bis 1000qm zum besten Preis aller Zeiten an. Käufer profitieren von einem Preisnachlass von 400 Euro und erhalten zusätzlich eine Gratis-Garage im Wert von 199,99 Euro. Der Aktionspreis beträgt somit nur 1199 Euro. Alle Segway Navimow Deals zum Prime Day findet ihr hier.
Die Kurzbeschreibung zum Segway Navimow i210 LiDAR Pro liest sich wie folgt
Der i2 LiDAR Pro nutzt einen hochpräzisen LiDAR-Sensor und die GeoSketch-Technologie, um den Garten automatisch zu kartieren. Die erstellte Karte kann anschließend bequem in der App angepasst werden, was die Einrichtung und Bedienung besonders benutzerfreundlich macht. Dank des innovativen Xero-Turn-Allradantriebs bewältigt der Mähroboter auch anspruchsvolles Terrain zuverlässig. Die elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) sorgt dabei für optimale Balance, während die präzise Steuerung der Räder den Rasen schont und Beschädigungen minimiert. Für maximale Geländegängigkeit ist der i2 LiDAR Pro mit einem leistungsstarken Dreiradantrieb ausgestattet. Dadurch meistert er Steigungen von bis zu 55 % (29°) und bietet selbst auf unebenem, schlammigem oder rutschigem Untergrund hohe Traktion sowie sichere Fahreigenschaften.
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