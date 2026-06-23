Der Prime Day 2026 ist im vollen Gange und zahlreiche Händler haben ihre Produkte radikal im Preis reduziert. Auch Segway Navimow ist mit seinen beliebten Mährobotern mit von der Partie und hat diese im Preis gesenkt. Highlight ist ohne wenn und aber der Segway Navimow i210 LiDAR Pro für nur 1199 Euro (inkl. Gratis-Garage).

Segway Navimow i210 LiDAR Pro radikal im Preis gesenkt

Ab sofort und bis zum 26. Juni 2026 bietet Segway Navimow den Segway Navimow i2 LiDAR Pro (UVP: 1.599 Euro) für Flächen bis 1000qm zum besten Preis aller Zeiten an. Käufer profitieren von einem Preisnachlass von 400 Euro und erhalten zusätzlich eine Gratis-Garage im Wert von 199,99 Euro. Der Aktionspreis beträgt somit nur 1199 Euro. Alle Segway Navimow Deals zum Prime Day findet ihr hier.

Die Kurzbeschreibung zum Segway Navimow i210 LiDAR Pro liest sich wie folgt