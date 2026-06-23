Im Code der zweiten Entwickler-Beta von tvOS 27 wurden erste zarte Hinweise auf die neue Siri AI für HomePodund Apple TV entdeckt. Das berichtet Macworld – und bestätigt damit einen Bericht von Bloomberg vom Wochenende, dem zufolge neue Apple-TV-4K- und HomePod-Hardware im Herbst genau diese Funktion mitbringen soll.

Was im Beta-Code steckt

Konkret fand Macworld-Redakteur Filipe Espósito im Code des HomePod-Einrichtungsprozesses innerhalb von tvOS 27 Beta 2 Referenzen zur neuen, auf Apple Intelligence basierenden Siri-Generation. Details zur genauen Implementierung lassen sich aus dem Code nicht ablesen – aber die Erwähnungen zeigen, dass Apple die Software aktiv auf die Siri-AI-Integration vorbereitet. Bereits in Beta 1 waren Hinweise auf Apple-Intelligence-Funktionen aufgetaucht.

Warum Apple TV und HomePod bisher außen vor waren

Auf der WWDC 2026 hatte Apple seine grundlegend überarbeitete Siri offiziell vorgestellt – Apple TV und HomePod wurden dabei jedoch mit keinem Wort erwähnt. tvOS 27 und HomePod 27 spielten auf der Keynote kaum eine Rolle. Der Grund: Neue Hardware für beide Produktlinien war ursprünglich bereits für Herbst 2025 geplant gewesen, wurde aber wegen der anhaltenden Verzögerungen bei der Siri-AI-Entwicklung verschoben. Nun deuten alle Zeichen darauf hin, dass die neuen Geräte diesen Herbst erscheinen – mit Siri AI als zentralem Verkaufsargument.

HomePad als drittes Gerät im Bunde

Apple TV und HomePod teilen dieselbe Software-Basis – was sich voraussichtlich auch auf das für dieses Jahr erwartete HomePad (auch HomePod Touch genannt) erstrecken wird. Dabei handelt es sich um ein neues Smart-Home-Gerät mit Touchscreen, das ebenfalls auf tvOS basieren soll. Gerüchten zufolge könnte Apple das Betriebssystem künftig unter dem Namen homeOS neu brandmarken.

Dass Siri AI auf HomePod und Apple TV kommt, war keine große Überraschung – der Beta-Code liefert nun aber eine erste konkrete Bestätigung dafür.