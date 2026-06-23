Apple hat ein neues Video veröffentlicht, das den Einsatz der Apple Watch bei der „World Surf League“ zeigt. Aufgenommen wurde das Video während der laufenden Profitour, bei der die Surfer die Uhr im Wettkampf tragen.

Profisurfer nutzen die Apple Watch

Während eines Heats treiben die Surfer oft mehrere hundert Meter vom Strand entfernt, wo Wind und Wellenrauschen jede Durchsage übertönen. Um dieses Problem zu lösen, hat die „World Surf League“ die Apple Watch in ihren Wettkampfablauf eingebunden und mit dem Wertungssystem verknüpft. So bekommen die Athleten alle wichtigen Angaben direkt ans Handgelenk, während sie im Wasser auf die nächste Welle warten.

Wie groß der Unterschied ist, beschreibt Profisurferin Lakey Peterson aus eigener Erfahrung. „Ich weiß noch, wie es war, ohne diese Technik anzutreten“, sagt sie im Video. „Es gibt nichts Frustrierenderes, als in einem Heat ohne sie unterwegs zu sein.“

Die Uhr zeigt, wie viel Zeit im laufenden Heat noch bleibt, wer gerade Priorität auf die nächste Welle hat und wie die aktuelle Wertung aussieht. Alle Angaben aktualisieren sich in Echtzeit, was Isabella Nichols als entscheidend für den Ausgang eines Wettkampfs bezeichnet. Mateus Herdy schätzt an der Uhr vor allem, dass sie vibriert, sobald sich die Priorität ändert, sodass die Surfer dafür nicht einmal auf das Display schauen müssen. „Die Apple Watch ist Teil unserer Ausrüstung geworden“, sagt Nichols. „Sie gehört dazu wie das Surfbrett oder das Rashguard.“

Trotz der anspruchsvollen Bedingungen ist der „World Surf League“ bisher keine einzige Uhr abhandengekommen. Die Surfer tragen sie an gefährlichen Spots wie der Pipeline auf Hawaii oder Teahupo’o auf Tahiti, ohne dass die Geräte dabei Schaden genommen hätten.

Das Video gehört zu einer neuen Reihe, die Apple unter dem Namen „Apple at Play“ zusammenfasst. Eine Zusammenarbeit zwischen Apple und der „World Surf League“ gab es schon vorher. Die Touren der Jahre 2021 und 2022 liefen als Doku-Serie mit dem Titel „Make or Break“ beim Streamingdienst Apple TV.