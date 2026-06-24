Im Rahmen der WWDC26-Keynote hat Apple nicht nur neue Funktionen für iPhone, iPad, Mac und Co. angekündigt, sondern auch neue Features für seine AirPods-Familie in Aussicht gestellt. Begleitend zur Beta 2 für iOS 27 hat Apple auch neue Beta-Firmware-Versionen für seine AirPods freigegeben. Konkret stehen neue Betas für die AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, AirPods 4 und AirPods Max 2 zur Verfügung. Die Firmware ist derzeit nur für Entwickler verfügbar und trägt die Build-Nummer 9A5304b.
AirPods: neue Beta-Firmware mit iOS 27 Funktionen
Mit iOS 27, iPadOS 27 und macOS Golden Gate führt Apple eine neue AirPods-Benutzeroberfläche und Unterstützung für benutzerdefinierte Equalizer ein. AirPods sind außerdem mit der neuen Siri Ai kompatibel.
Mit iOS 26, iPadOS 26 und macOS Tahoe hat Apple eine Option zur Installation von Beta-Firmware-Updates hinzugefügt, die über die AirPods-Einstellungen verfügbar ist, wenn die AirPods mit einem iPhone, iPad oder Mac verbunden sind. Dies erleichtert das Testen von Betaversionen.
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