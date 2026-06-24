Vor einer Zeit hat Apple die App „Apple Einladungen“ veröffentlicht, um euch die Planung einer Feier zu erleichtern. Seit der initialen Freigabe hat Apple seiner App regelmäßig Aktualisierung und mit dem jüngsten Update wurde Apple Einladungen auf Version 1.9.0 gehoben. Diese bringt eine Mitgastgeber-Funktion und weitere Neuerungen mit sich.

Apple Einladungen: Update auf Version 1.9.0 ist da

Apple hat seine Einladungen-App Aktualisierung und punktuell verbessern. Mit an Bord ist eine neue Mitgastgeber-Funktion. Mitgastgeber werden jetzt unterstützt, sodass ihr eure Party mit anderen einfach planen und verwalten könnt.

Zudem bietet das Update neue Ereignishintergründe. Diese sorgen für die richtige Stimmung bei eurem nächsten Kaffee-Treffen, Bubble Tea-Runde, Eisessen und mehr.

Gastgeber können jetzt auswählen, ob eingeladene Personen für alle Teilnehmer sichtbar sein werden sollen. Zum guten Schluss enthält das Update die üblichen Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen.