Samsung Display und LG Display haben die Massenproduktion von OLED-Panels für Apples gesamtes 2026er-Herbst-Lineup aufgenommen. Das berichtet das koreanische Branchenportal ETNews. Drittanbieter BOE ist dem Bericht zufolge in diesem Jahr komplett außen vor. Der Grund hierfür soll in Qualitätsproblemen bei den iPhone 17 Pro Panels liegen, die im vergangenen Jahr zu erheblichen Lieferengpässen geführt hatten und erst im April dieses Jahres behoben werden konnten.

Wer liefert was?

Die Aufgabenteilung zwischen Samsung und LG ist laut dem Bericht klar geregelt: Samsung Display ist der exklusive Lieferant für die OLED-Panels des iPad mini, des iPhone Ultra (faltbares iPhone) sowie des MacBook Pro – mit geschätzten Bestellmengen von 2 Millionen Einheiten beim iPad mini und 10 Millionen beim iPhone Ultra. Die MacBook-Pro-Panels sollen ab Juli in Produktion gehen, wenn Samsungs neue 8.6-Generation-OLED-Fertigungslinie anlaufen wird.

LG Display beliefert Apple exklusiv mit OLED-Displays für die Apple Watch Series 12 – in einer Gesamtmenge von rund 34 Millionen Einheiten. Für das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max teilen sich Samsung und LG den Auftrag: Zusammen sollen die beiden Hersteller rund 90 Millionen Panels liefern. Diese Modelle sollen zudem auf die neue LTPO+-OLED-Technologie setzen, die bessere Energieeffizienz und eine reaktionsschnellere Darstellung – besonders bei schwachen Lichtverhältnissen – verspricht.

Südkoreas Display-Industrie hängt an Apple

ETNews weist in seinem Bericht auch auf eine strukturelle Abhängigkeit hin: Apple ist der mit Abstand wichtigste Kunde der südkoreanischen Display-Industrie. Laut Samsungs Nachhaltigkeitsbericht 2025 entfallen 45,6 Prozent des Umsatzes von Samsung Display auf die USA – also im Wesentlichen auf Apple. Bei LG Display soll ein einzelner Kunde – allgemein als Apple identifiziert – sogar 58,4 Prozent des Umsatzes ausmachen.